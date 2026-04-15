Una ONG israelí presenta una demanda ante la CPI contra Pedro Sánchez por exportaciones a Irán

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Una ONG israelí afirmó el martes que le pidió a la Corte Penal Internacional (CPI) que considere emprender acciones legales contra el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, por presuntamente «ayudar a crímenes de guerra» mediante exportaciones a Irán.

La denuncia se produce en medio de una creciente disputa diplomática entre ambos países, que comenzó con el inicio de la guerra de Gaza en octubre de 2023 y se agravó después de que España reconociera al Estado palestino un año más tarde.

La demanda fue presentada por Shurat HaDin, quien ha emprendido acciones legales en todo el mundo contra lo que denomina «enemigos de Israel».

En ella acusa a España de proporcionar «componentes requeridos por el régimen de Teherán y sus apoderados con fines militares».

En un escrito presentado en virtud del artículo 15 del Estatuto de Roma, se alega que España aprobó la exportación de unos 1,3 millones de euros en los llamados productos de doble uso que podrían emplearse en detonadores y otras aplicaciones relacionadas con explosivos.

«Estos materiales no son productos industriales inocentes, sino componentes críticos que permiten el funcionamiento de dispositivos explosivos, y fueron transferidos en circunstancias en las que era previsible y razonable su utilización en ataques contra civiles», afirmó Shurat HaDin en un comunicado.

Israel se ha mostrado indignado por las implacables críticas de Sánchez a su bombardeo del territorio palestino desde 2023.

El líder socialista español también se ha opuesto a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que ha provocado una dura reacción israelí.

Ambos países han retirado a sus embajadores.

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