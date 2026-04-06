Una ONG pide «reparación integral» para las víctimas de violaciones de DD.HH. en Venezuela

3 minutos

Caracas, 6 abr (EFE).- La ONG venezolana Laboratorio de Paz pidió este lunes que haya una «reparación integral» y «no solo compensación» para las víctimas de violaciones de derechos humanos, uno de diez planteamientos que hace la organización en medio de lo que describe como «un momento clave para el futuro democrático» de la nación.

«Reparar implica más que indemnizar: incluye reconocimiento público, memoria, atención psicosocial y restitución de derechos. Sin dignificación, no hay justicia completa», señaló en el documento ’10 criterios irrenunciables de justicia en transición’.

Desde el 3 de enero, cuando Nicolás Maduro fue capturado en Caracas por fuerzas estadounidenses, Venezuela vive lo que la propia presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha calificado como un “nuevo momento político”, marcado por una apertura petrolera, excarcelaciones de presos políticos, una amnistía y la reanudación de relaciones con Washington, tras siete años de ruptura.

Laboratorio de Paz advirtió que «no puede haber una transición democrática sostenible sin justicia», por lo que señaló que las violaciones graves de derechos humanos, como «tortura, ejecuciones (o) desapariciones», deben ser investigadas y sancionadas.

«No hay transición democrática sostenible si estos crímenes quedan sin consecuencias», aseguró la ONG, que recordó en el texto el deber de los Estados de «investigar, juzgar y sancionar».

En ese sentido, explicó que son «incompatibles con el derecho internacional las leyes o medidas que impidan juzgar a responsables de violaciones graves».

La organización indicó que las víctimas y la sociedad tienen derecho a conocer qué ocurrió, cómo ocurrió y quiénes son responsables.

«Los procesos deben ser imparciales, transparentes y técnicamente sólidos. La justicia simulada o instrumentalizada también es una forma de impunidad», expresó.

Además, prosiguió, en una transición se debe «reconocer a las víctimas como sujetos de derechos, no como instrumentos del proceso».

La organización no gubernamental también considera «imprescindible transformar las instituciones responsables de los abusos» y advirtió que «ningún ‘borrón y cuenta nueva’ será legítimo si permanecen las condiciones para que ocurran nuevos abusos».

Por otra parte, afirmó que debe existir complementariedad con mecanismos como comisiones de la verdad e instituciones internacionales de derechos humanos, entre otros.

«La justicia construye futuro. La justicia en transición no solo responde al pasado, establece límites éticos, reconstruye confianza, sienta las bases de una democracia duradera. Sin justicia, no hay cierre. Sin cierre, no hay nuevo comienzo», agregó. EFE

csm/bam/seo