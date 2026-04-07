Una sinagoga de Teherán sufre fuertes daños en un ataque israelí

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Teherán, 7 abr (EFE).- Una sinagoga de Teherán ha sufrido fuertes daños en los bombardeos de anoche de Israel contra el centro de la capital, informaron este martes medios estatales iraníes.

La sinagoga Rafi Niya, situada cerca de la plaza Palestina, fue alcanzada en bombardeos a edificios cercanos a lo largo de la noche y ha sufrido fuertes daños, indicó la agencia oficial IRNA.

“Una parte significativa (de la sinagoga) ha resultado destruida en el ataque israelí”, según IRNA.

El medio estatal apuntó que el centro religioso no era probablemente el objetivo del ataque, sino un edificio cercano del que no dio más detalles, pero la fuerte explosión provocó graves daños en cinco construcciones de la zona.

La agencia Mehr mostró imágenes de la sinagoga, que quedó en ruinas.

Irán acoge una de las mayores minorías judías de Oriente Medio, con unos 9.000 judíos en el país islámico de 90 millones de habitantes, una cifra que ha menguado desde los 110.000 que había antes de la Revolución Islámica de 1979 liderada por el ayatolá Ruholá Jomeiní.

Tras la revolución, se produjo un éxodo de judíos iraníes a Israel, espoleados en parte por ejecuciones de magnates hebreos, pero más tarde la situación mejoró y esta comunidad asegura sentirse respetada en la República Islámica a pesar de la enemistad entre Teherán y Tel Aviv, según explicaron a EFE fuentes de esta minoría. EFE

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