Uno de cada 4 sudaneses sigue desplazado tras tres años de conflicto, advierte el ACNUR

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Ginebra, 10 abr (EFE).- Uno de cada cuatro sudaneses sigue desplazado en Sudán a causa de la guerra civil de la que la próxima semana se cumplen tres años, destacó este viernes la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), detallando que de los 14 millones de personas lejos de su hogar unos 4,4 millones huyeron a otros países.

Muchos de esos refugiados se encuentran en Chad, Egipto y Sudán del Sur, donde las comunidades de acogida están al límite de su capacidad, mientras que los que huyeron a Europa son un número relativamente reducido, unos 14.000 en 2025 y 2025, indicó la representante de la agencia en Sudán, Marie-Helene Verney.

«Para muchos el desplazamiento ha sido un ciclo repetido y agotador, en el que huyeron a una relativa seguridad para después verse obligados a escapar nuevamente», explicó.

Los desplazamientos continúan desde zonas donde prosiguen los enfrentamientos armados, como gran parte de Darfur (oeste), Kordofán (centro) y el estado de Nilo Azul, en las que se ha denunciado un creciente aumento de bombardeos aéreos y ataques con drones.

Al mismo tiempo, zonas donde la violencia ha remitido están comenzando a ver el retorno de muchos desplazados, incluida la capital Jartum, a la que han regresado casi 1,5 millones de personas, detalló Verney.

Muchos de los desplazados que regresan «se encuentran con situaciones extremadamente precarias, ya que las infraestructuras y servicios básicos han sido en gran medida destruidos, la economía está devastada y el tejido social se ha visto profundamente fracturado», indicó por videoconferencia desde Port Sudán.

Verney también recordó que más de 58.000 niños huyeron sin acompañantes a países vecinos, al verse separados de la familia durante su huida, «a menudo heridos y profundamente traumatizados».

La representante de ACNUR recordó que las agencias sanitarias apenas han recibido un 16 % de los 2.800 millones de dólares necesarios para prestar ayuda dentro de Sudán, y todavía menos, un 6 %, de los 1.600 millones requeridos para asistir a los refugiados sudaneses en el resto de la región.

En la misma rueda de prensa, el representante en Sudán de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Shible Sahbani, agregó que un 41 % de la población sudanesa, o unos 21 millones de personas, sigue necesitando asistencia sanitaria urgente para sobrevivir.

Recordó que en los tres años de conflicto la OMS ha verificado 217 ataques contra la atención sanitaria, con 1.052 muertos y 810 heridos, y denunció que desde 2025 se ha observado un aumento en la frecuencia y letalidad de estas agresiones.

Por otro lado, en un país devastado, «los brotes de enfermedades están muy extendidos», con casos de malaria, dengue, sarampión, poliomielitis, hepatitis E y difteria en varios estados, agrego Sahbani también por videoconferencia desde Port Sudan.

La guerra entre el ejército sudanés y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) estalló el 15 de abril de 2023, y aunque se desconoce el número total de víctimas que ha producido, según algunos expertos -como el exenviado especial de Estados Unidos para Sudán, Tom Perriello- los muertos podría rondar los 400.000. EFE

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