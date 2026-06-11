Uruguay inaugura la Expo Sostenible con el compromiso de «sembrar conciencia ambiental»

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Montevideo, 11 jun (EFE).- Investigadores, emprendedores y organizaciones sociales participan desde este jueves de la quinta edición de la Expo Uruguay Sostenible, un encuentro de intercambio enfocado en «sembrar conciencia ambiental» en sus visitantes, según dijo el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño.

La Expo, que se extenderá hasta el 14 de junio, cuenta con casi 200 estand y una agenda con más de 70 actividades, incluidas charlas y talleres.

«Este espacio es para promover una mayor conciencia sobre la importancia del cuidado del ambiente, pero también para impulsar el proyecto de desarrollo sostenible como un elemento que siga posicionando al Uruguay como lo hicimos con la transformación energética y el desarrollo de las energías renovables», dijo Ortuño a la prensa.

Al ser consultado sobre qué es lo que le falta a Uruguay en materia ambiental, Ortuño afirmó que el país suramericano «es líder ya hoy en energías renovables» y realizó con éxito «la primera transición energética».

A juicio del ministro, ahora el país debe mirar a «la segunda transición energética», que incluya «lo que es gestión de residuos sostenibles para reducir las emisiones que afectan el cambio climático y, por supuesto, producción sostenible y movilidad eléctrica».

Ortuño, en compañía del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y demás autoridades del Gobierno, hizo un recorrido por los distintos puestos que exponen proyectos sostenibles y emprendimientos enfocados en el cuidado del ambiente, el reciclaje y la economía circular.

Este año, la cartera puso «un énfasis especial en la educación ambiental», ya que concurrirán más de 3.000 estudiantes para participar de recorridos y talleres de formación.

Para contribuir a ello, se entregará a los docentes «una biblioteca de material didáctico para seguir fomentando la conciencia ambiental». EFE

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