Uruguay necesita sumar para aferrarse a la repesca y Chile quiere más

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Montevideo, 17 abr (EFE).- La selección femenina de Uruguay, penúltima clasificada en la Liga de Naciones, necesita ganar los últimos 6 puntos en juego para aferrarse a la repesca del Mundial de Brasil 2027 y su primera prueba de fuego la tendrá este sábado ante Chile, que desde el cuarto puesto cree que puede lograr más.

La Liga de Naciones, disputada por 9 de las 10 selecciones socias de la Conmebol ofrece al cabo de 8 jornadas 2 plazas directas al Mundial que organizará Brasil y 2 más para una serie de repesca.

Uruguayas y chilenas se citarán este domingo en el estadio Centenario por un solo objetivo: ganar, pues resignar puntos significa hipotecar todas las posibilidades de clasificar al Mundial que se jugará del 24 de junio al 25 de julio de 2027.

Con todas sus futbolistas a disposición, el entrenador Ariel Longo podría apostar por el mismo once que el pasado 14 de abril derrotó por 1-2 a Bolivia y dejó a Uruguay en el octavo puesto con 5 puntos.

Luego de perderse anteriores juegos por una lesión, Esperanza Pizarro volverá a liderar el ataque, como lo hizo en Bolivia. Allí demostró una vez más su importancia al marcar los dos tantos que le dieron el triunfo a la Celeste.

Esta vez, la delantera plantea un mano a mano con la guardameta Christiane Endler, quien por su calidad recibió en 2021 el premio The Best.

Con ella como principal referente la Roja dirigida por Luis Mena buscará superar un bache de dos derrotas sufridas ante Argentina y Colombia, equipos que con 13 puntos lideran el torneo clasificatorio al Mundial.

La selección de Chile ocupa el cuarto puesto con 7 puntos, uno más que los que atesora Venezuela.

Las formaciones de Paraguay y Perú, que también suman los mismos puntos de Chile, también corren en la lucha por obtener, al menos, un cupo en la repesca.

– Alineaciones probables:

Uruguay: Agustina Sánchez; Stephanie Lacoste, Juliana Viera, Fátima Barone, Ángela Gómez; Wendy Carballo, Karol Bermúdez, Pamela González; Sofía Oxandabarat, Esperanza Pizarro y Belén Aquino.

Seleccionador: Ariel Longo.

Chile: Christiane Endler; Michelle Olivares, Valentina Díaz, Anaís Cifuentes, Camila Sáez, Fernanda Pinilla; Yanara Aedo, Nayadet López, Javiera Grez; Vaitiares Pardo y Sonia Keefe.

Seleccionador: Luis Mena.

Árbitro: La argentina Laura Fortunato.

Hora: 18.00 local (21.00 GMT).

Cancha: Estadio Centenario de Montevideo. EFE

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