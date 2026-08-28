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Usuarios rusos informan de problemas de acceso a Wikipedia

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 28 ago (EFE).- Los usuarios rusos están experimentando problemas con el acceso a Wikipedia, según informaron este viernes dos portales especializados en la accesibilidad de recursos en internet, Sboi.rf y Detector404.

Las primeras notificaciones de problemas con el acceso a la enciclopedia digital comenzaron a aparecer en la noche del jueves y de momento se desconocen los motivos.

Según el servicio OONI Explorer, la versión rusa de Wikipedia llegó a tener un 100 % de fallos en la mañana del viernes, que posteriormente mejoró a 62 % de fallos, mientras que el acceso a la versión en inglés es inaccesible en el 75 % de los casos.

Entre tanto, la enciclopedia virtual es accesible por medio de servicios VPN, según pudo constatar EFE.

Las autoridades rusas han multado en varias ocasiones a Wikipedia por violar las leyes rusas, en particular por negarse a eliminar contenidos prohibidos, por operar sin registrarse ante las autoridades locales ni abrir una sucursal en Rusia, o por guardar información de los usuarios rusos en servidores ubicados en el extranjero.

Las empresas o servicios que se nieguen a cumplir este requerimiento podrían correr el mismo destino de la red social LinkedIn, bloqueada en 2016 a solicitud de Roskomnadzor, el regulador ruso de las comunicaciones. EFE

mos/llb

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