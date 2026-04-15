V&A East, el nuevo museo de Londres inspirado por Balenciaga que invita a «dejar huella»

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Raúl Bobé

Londres, 15 abr (EFE).- Con un edificio inspirado en un vestido del diseñador español Cristobal Balenciaga, el nuevo museo V&A East se inaugura esta semana en Londres con una amplia variedad de piezas y el objetivo de revitalizar el tejido cultural de la ciudad y «dejar huella» en las futuras generaciones.

Situado en el barrio londinense de Stratford, al este de la capital británica, esta nueva galería auspiciada por la institución Victoria and Albert (V&A) abrirá sus puertas al público este sábado tras más de cinco años en construcción y meses después de la presentación del V&A East Storehouse, el almacén del museo, a 10 minutos de distancia.

El germen de su imponente estructura, a cargo del estudio irlandés O´Donnell + Tuomey, se remonta a la exposición sobre Balenciaga que albergó el museo principal de V&A de Londres entre 2017 y 2018, pues unas fotografías de rayos X a las piezas del modisto guipuzcoano inspiraron a los arquitectos para hacer el diseño de la fachada del museo.

«Queremos ser este espacio que refleje nuestras historias, las que pasan desapercibidas, y que lo haga de forma que inspiren y ofrezcan esperanza», dijo este miércoles en rueda de prensa el director del V&A East, Gus Casely-Hayford, que incidió en el enfoque que el museo tiene para atraer a públicos más jóvenes.

Casely-Hayford explicó que, desde que tomó las riendas del proyecto al inicio de la pandemia, visitó más de un centenar de colegios del este de Londres con diferentes piezas de la colección del V&A para entender la relación de las nuevas generaciones con el arte, recabar sus opiniones y plasmarlo en una institución que refleje sus necesidades.

«Esto no va solo de colecciones, va de construir confianza. Y esperamos haber logrado esto. Verán ustedes todo tipo de aspiraciones y los sueños de la gente joven reflejadas en los grandes temas de nuestra colección», agregó el director del museo.

La democratización del arte

A lo largo de sus cuatro plantas, en el V&A también late un sentimiento de inspiración y aspiración y, bajo el lema ‘Deja tu huella’, invita a los visitantes a expresar sus sueños, a crear su propio mueble a piezas o a dejar un mensaje inspirador para el futuro.

La llamada galería ‘Why We Make’ (Por qué creamos) conforma la exposición permanente y gratuita del museo, que a través de 500 objetos -entre las que se incluyen pinturas, esculturas, maquetas o textiles-, explora temáticas como las artes escénicas, el activismo social o el empoderamiento femenino, entre otras.

También supone un ejemplo de la democratización del arte. En apenas unos metros, atuendos de alta costura de diseñadores de la talla de Vivienne Westwood o Alexander McQueen se entremezclan con creaciones de artistas locales y emergentes, como un sorprendente tapiz cosido a mano por los prisioneros de una cárcel de Londres.

«Tratamos de ser lo más inclusivos posibles sobre la definición de quién es un artista. Todo el mundo tiene el poder de hacer un cambio a través del arte. Queremos que esté museo inspire a los artistas del futuro. Somos una plataforma para inspirar también a la comunidad local y empoderar sus propias creaciones artísticas», explicó a EFE la comisaria de la galería permanente del V&A East, Zofia Trafas White.

Además, como exposición inaugural, el museo V&A East cuenta con ‘The Music is Black: A British Story’, una experiencia inmersiva de pago sobre la influencia de la música negra en la cultura británica.

A la entrada, cada visitante recibe unos cascos y un dispositivo que, a través de patrones de detección de movimiento, personaliza la música de acuerdo con la temática o los objetos que la persona tiene delante en cada momento.

Entre las piezas más destacadas se encuentra un piano de Winifred Atwell de 1958; el vestido que Shirley Bassey llevó en la ceremonia de los Óscar de 2013 o el chaleco antibalas del artista Banksy con la Union Jack británica que el rapero Stormzy portó en el festival de Glastonbury de 2019.

El recorrido de la exhibición comienza en los orígenes de la música, para proseguir con el colonialismo inglés, la religión, la influencia negra en movimientos musicales del siglo XX -tales como el funk, el trip-hop o el garage- para finalizar, de la mano de artistas en auge como Olivia Dean, mirando al futuro. EFE

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