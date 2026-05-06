Varias ONG piden reforzar en México restricciones al alcohol en los Fan Fest del Mundial

3 minutos

Ciudad de México, 6 may (EFE).- Organizaciones de la sociedad civil pidieron este miércoles a las autoridades mexicanas reforzar las medidas de seguridad y restringir la venta y el consumo de alcohol durante los eventos masivos del Mundial de fútbol de 2026, en medio de posturas encontradas entre distintos niveles de gobierno.

El pronunciamiento ocurre después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunciara que en los FIFA Fan Fest no habrá venta de alcohol, mientras que el gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, promovió la entrega de cerveza gratuita en actividades relacionadas con el torneo.

Tras los anuncios, Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa Mx, llamó a establecer controles estrictos.

“Hacemos un llamado a los tres órdenes de Gobierno (…) para que durante la Copa Mundial de Fútbol establezcan estrictas medidas contra la comercialización de bebidas alcohólicas en la vía pública, a fin de evitar siniestros viales, riñas y otras conductas que generan violencia”, señaló.

El especialista advirtió que el consumo de este tipo de bebidas en espacios públicos está normalizado en el país, donde cerca de un 60 % de la población ha presenciado ingesta de alcohol en la calle, según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Por su parte, Judith Senyacen Méndez, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), alertó sobre el impacto sanitario y económico.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025, el 73,7 % de la población de doce a 65 años ha consumido alcohol alguna vez.

“El consumo de alcohol provoca aproximadamente 115 muertes diarias en el país y representa más del 2,1 % del PIB”, indicó Méndez, al tiempo que subrayó que México mantiene impuestos relativamente bajos a estas bebidas.

Desde el ámbito de salud, Fernando Peregrina, de FUNSAMEX, enfatizó los riesgos médicos.

“La evidencia científica ya no deja lugar a dudas: el consumo de alcohol, incluso en niveles bajos, está directamente relacionado con el desarrollo de cáncer”, afirmó.

Así mismo, organizaciones feministas alertaron sobre el vínculo entre alcohol y violencia de género en eventos deportivos.

Yahaira Ochoa, de la Red de Mujeres por la Salud (REMUSA), advirtió que estos encuentros pueden actuar como “amplificadores de agresiones físicas y violencia doméstica”.

En la misma línea, Alonso Robledo, de la Red de Acción Sobre Alcohol (RASA), criticó las contradicciones entre autoridades.

“Mientras a nivel federal se habla de restringir el alcohol en los FIFA Fan Fest, desde lo local se promueve su consumo incluso de manera gratuita. Esta contradicción no solo es irresponsable, es peligrosa”, señaló.

México será una de las sedes del Mundial FIFA de 2026, junto con Estados Unidos y Canadá, lo que implicará la organización de eventos masivos como los Fan Fest, donde se espera la asistencia de miles de aficionados.

Las organizaciones civiles insistieron en que las políticas públicas deben priorizar la seguridad y la salud, frente a intereses comerciales durante la justa deportiva. EFE

csr/abz/jrg