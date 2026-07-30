Varias viviendas evacuadas en el sureste de Inglaterra por un incendio forestal

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Londres, 30 jul (EFE).- Varias viviendas han sido evacuadas en una zona costera del condado de Suffolk (en el sureste de Inglaterra) tras declararse el miércoles un incendio forestal, situación que ha sido calificada por el servicio de bomberos de grave.

El Servicio de Bomberos y Rescate de Suffolk informó este jueves de que unos 90 efectivos combaten el fuego y que han estado «trabajando arduamente en condiciones difíciles».

En concreto, el servicio señaló que el incendio, de gran magnitud y propagado por el viento, se originó ayer por la tarde en el brezal Dunwich Heath, cerca de la localidad de Leiston (Suffolk), por lo que se ha recomendado a la población evitar acudir a esa zona y mantener cerradas puertas y ventanas.

El fuego es considerado grave «debido a su complejidad», ya que se propaga hacia el suroeste, añadió la fuente.

También informó de que se ha estado trabajando para proteger propiedades de la zona y que unas 48 personas han sido evacuadas y llevadas al centro municipal de la localidad de Westleton.

La Agencia británica de Medio Ambiente informó ayer de que siete zonas de Inglaterra se encuentran oficialmente en situación de sequía debido a un verano caluroso y seco.

Las áreas afectadas corresponden al este de Inglaterra, Londres, las afueras de la capital hacia el norte, Hampshire y la isla de Wight (sur), así como Devon & Cornualles (suroeste) y el oeste inglés.

Este mes de julio apenas ha llovido el 7 % de las precipitaciones esperadas en esta época del año.

Esta semana las autoridades sanitarias británicas declararon la alerta ámbar por la cuarta ola de calor en Inglaterra, donde las temperaturas llegaron ayer a los 35 grados Celsius.

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA, por sus siglas en inglés) advirtió de que el aumento de las temperaturas podía incrementar los riesgos para la salud, especialmente entre los grupos más vulnerables, como niños y ancianos.

El Reino Unido ha tenido ya tres olas de calor este año. La primera fue entre el 22 y el 31 de mayo, cuando las temperaturas en el sur de Inglaterra alcanzaron los 35 grados, en tanto que la segunda se registró entre el 19 el 28 de junio, con temperaturas de 37,7 grados.

La tercera ola fue mucho más prolongada, ya que empezó el pasado día 4 y se prolongó hasta el 26 en algunas zonas del sur de Inglaterra, con temperaturas en torno a los 30 grados, muy por encima de las esperadas en esta época del año. EFE

vg/mam