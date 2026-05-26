Varios muertos en el accidente entre un autobús escolar y un tren en Bélgica

afp_tickers

1 minuto

Varias personas murieron este martes en el norte de Bélgica al colisionar un tren con un autobús escolar en el que viajaban niños, indicaron a AFP fuentes coincidentes.

«Hay fallecidos», dijo a AFP una fuente cercana al caso, sin precisar ningún balance.

La portavoz de la policía federal belga, An Berger, indicó al canal VRT que a bordo del vehículo escolar iban siete niños, el chófer y un acompañante.

El incidente se produjo en un paso a nivel en la localidad de Buggenhout, al norte de Bruselas, dijo a la AFP Frédéric Sacré, portavoz de Infrabel, gestor de la red ferroviaria belga.

El choque se produjo «hacia las 08H08 [hora local, 06H08 GMT]. Un minibús fue embestido por un tren que debía efectuar una parada en la siguiente estación, que se encontraba a un kilómetro aproximadamente», afirmó.

«El impacto fue extremadamente violento», dijo. El responsable afirmó que el balance es «dramático», pero sin precisiones.

Previamente, el ministro del Interior, Bernard Quintin, dijo lamentar este «trágico accidente» en un mensaje en la red social X.

«Mis pensamientos están con las víctimas y sus allegados. Deseo mucho valor a los heridos», escribió Quintin.

La policía federal, por su parte, tampoco ha querido precisar un balance, por ahora.

La jefa de la UE, Ursula von der Leyen, afirmó el martes que se sentía «desconsolada» por el choque y expresó sus «más profundas condolencias para las familias de las víctimas».

«Hoy, Europa llora junto a Bélgica», publicó la presidenta de la Comisión Europea.

cjc/jca/pb-avl