Ceuta pone a prueba la estrategia migratoria de Sánchez; Marco Rubio endurece la lucha antidroga en América Latina; y caída de la popularidad de Kast

Keystone y SWI swissinfo.ch

Les doy la bienvenida a este repaso de prensa. Esta semana, la prensa suiza pone el foco en varios temas de actualidad que seguro les va a parecer interesante.

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José Kress Como especialista en creación de contenidos digitales y gestión de plataformas de medios sociales, combino la experiencia en comunicación con un buen ojo para las tendencias. Llevo a cabo investigaciones semanales sobre los medios de comunicación suizos para elaborar una revista de prensa sobre los temas más importantes, y siempre estoy a la caza de oportunidades para desarrollar productos periodísticos innovadores. Soy licenciado en Sociología en Valencia (España) y en Berna (Suiza), con especialización en Estudios de Medios. Mi experiencia profesional incluye el periodismo, la creación de contenido digital, la producción de podcasts y la creación de contenido multimedia.

Barrera de contención instalada frente a la playa de Ceuta. Ceuta

La prensa suiza ha vuelto a poner el foco en la crisis migratoria de Ceuta y, en particular, en la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez. SRF difunde la noticia de que los servicios de inteligencia españoles sí habían advertido un día antes de la llegada masiva, mientras 20 Minuten amplía el análisis y sitúa la crisis en el contexto de la estrategia migratoria española y del creciente coste político para el Ejecutivo.

Según documentos desclasificados por el Gobierno español, el CNI informó el 29 de julio a las autoridades de Ceuta y a la Guardia Civil de posibles intentos masivos de cruzar la frontera por tierra y por mar. Los avisos se basaban en llamamientos difundidos en redes sociales por grupos que sumaban unos 180.000 seguidores y advertían incluso de intentos de entrar nadando o saltando la valla. SRF subraya que las autoridades marroquíes también fueron informadas. Al día siguiente, hasta 80.000 personas llegaron a Ceuta desde Marruecos, aunque la mayoría regresó posteriormente. La publicación de unos 40 documentos busca demostrar, según Sánchez, que el Gobierno conocía la posibilidad de una llegada masiva, pero no había sido advertido de que alcanzaría semejantes dimensiones. SRF señala además que miles de personas permanecen todavía en la ciudad.

El Tages-Anzeiger había destacado igualmente las advertencias previas del CNI, pero 20 Minuten ofrece una lectura más amplia y política de sus consecuencias. El medio presenta la estrategia de Sánchez como un equilibrio entre el control de las fronteras y la integración de quienes ya viven en España: más de 900.000 personas sin permiso de residencia han solicitado acogerse al proceso extraordinario de regularización. La crisis de Ceuta amenaza ahora ese modelo, al alimentar las críticas de la oposición y aumentar la preocupación social por la inmigración. 20 Minuten señala que el 63% de las personas encuestadas considera deficiente la gestión gubernamental de la crisis y que la inmigración se ha convertido en el segundo problema más importante del país, solo por detrás de la vivienda. El periódico advierte así de que Ceuta puede convertirse en un punto de inflexión político para Sánchez, especialmente de cara a las elecciones de 2027. Al mismo tiempo, la respuesta deja de ser exclusivamente española: la UE ha anunciado 115 millones de euros para reforzar la frontera, atender a menores no acompañados y facilitar retornos, mientras Madrid reclama una mayor implicación europea.

Fuente: SRFEnlace externo en alemán, Tages AnzeigerEnlace externo en alemán, 20 MinutenEnlace externo en alemán

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El secretario de los EE.UU., Marco Rubio. Daniel Heuer / Reuters

Esta semana, la prensa suiza ha seguido la gira latinoamericana del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, centrada en reforzar la cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado. Le Temps interpreta su visita a Ecuador como parte de una estrategia más amplia de Washington para estrechar alianzas con Gobiernos conservadores y recuperar influencia en la región.

Durante su visita a Quito, Rubio anunció que Estados Unidos designará a la banda ecuatoriana Los Tiguerones como organización terrorista, una medida que bloquea su acceso al sistema financiero estadounidense y las transacciones en su favor. Le Temps destaca que Washington ya ha aplicado esta estrategia contra otros grupos criminales de Ecuador, Venezuela y México. El periódico presenta la decisión como parte de una intensificación de la lucha conjunta contra unas organizaciones que han contribuido a convertir Ecuador en uno de los países más violentos de América Latina. Rubio anunció además nuevos medios navales para combatir el narcotráfico y sanciones contra siete antiguos responsables ecuatorianos acusados de aceptar sobornos. Le Temps subraya que la cooperación se produce mientras Estados Unidos y Ecuador realizan operaciones militares conjuntas contra embarcaciones sospechosas de estar vinculadas al narcotráfico. El medio señala también que estas operaciones han suscitado críticas de organizaciones de derechos humanos.

Más allá de Ecuador, Le Temps interpreta la gira como un intento de Washington de consolidar una nueva red de alianzas con Gobiernos conservadores de América Latina y contrarrestar la influencia de China, Rusia e Irán. El periódico sitúa en este contexto los acercamientos de Rubio a los nuevos Gobiernos de derechas de Colombia y Perú y la incorporación de este último a la coalición «Escudo de las Américas», impulsada por Donald Trump contra el narcotráfico y el crimen organizado. La dureza del discurso estadounidense queda patente también en las críticas de Rubio a México, al que acusa de no hacer lo suficiente frente a los carteles. Le Temps pone así el foco no solo en la lucha contra la droga, sino en la dimensión geopolítica de la ofensiva estadounidense. La gira aparece como una herramienta para reforzar la presencia de Washington en una región en la que la Casa Blanca quiere limitar el peso creciente de otras potencias. El periódico presenta, en definitiva, la lucha antidroga como un instrumento de cooperación en materia de seguridad, pero también como una vía para redefinir la influencia estadounidense en América Latina.

Fuente: Le TempsEnlace externo en francés

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Instantánea tras ganar las elecciones. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

El diario público en alemán recoge la noticia de los seis primeros meses de José Antonio Kast al frente de Chile. SRF pone el foco en la rápida pérdida de apoyo al presidente y en la frustración de unas expectativas que eran especialmente elevadas.

Cuando Kast llegó a la presidencia en marzo, el 57% de la población aprobaba su gestión; seis meses después, el respaldo ha caído al 35%, señala SRF. El sociólogo y analista político Axel Callís atribuye principalmente este descenso a unas expectativas defraudadas. Kast llegó al poder con promesas de actuar con rapidez en seguridad, inmigración irregular y economía, pero su Gobierno ha transmitido una imagen de improvisación. SRF destaca además el carácter ideológico de su política económica, orientada a flexibilizar la economía y limitar la intervención del Estado. El medio subraya que, pese a haber sacado adelante una importante reforma económica, sus efectos son demasiado futuros para mejorar la percepción de la ciudadanía. Callís advierte de que el capital busca estabilidad y crecimiento, mientras que el desempleo alcanza ya el 9,5%.

En materia de seguridad e inmigración, SRF presenta un balance igualmente problemático: el Gobierno apuesta por un enfoque centrado en el castigo y apenas en la prevención o la rehabilitación. El entrevistado cuestiona además la negativa a levantar el secreto bancario, una herramienta que considera fundamental para combatir el crimen organizado siguiendo el rastro del dinero. El medio aborda también el controvertido intento de ampliar las facultades del Ejecutivo mediante un nuevo estado de excepción, aunque Callís considera prematuro hablar de una deriva autoritaria. SRF introduce así un elemento de cautela, pero advierte de los riesgos que entrañaría utilizar instrumentos concebidos para combatir la delincuencia con fines de persecución política. Finalmente, el artículo interpreta el deterioro del clima político como un problema que va más allá de la figura de Kast. Chile, sostiene Callís, está perdiendo su tradicional capacidad para alcanzar acuerdos entre izquierda y derecha, una evolución que amenaza una de las bases de la estabilidad política del país.

Fuente: SRFEnlace externo en alemán

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Artículo revisado por Patricia Islas

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