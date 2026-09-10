La guerra comercial entre EE. UU. y Canadá se intensifica, 25 años del 11-S y un hito médico relacionado con un cerdo

Keystone y SWI swissinfo.ch

Les damos la bienvenida a nuestro repaso semanal de la actualidad de Estados Unidos. Cada semana analizamos cómo los medios suizos han informado sobre tres grandes temas de actualidad en el país y cómo han reaccionado a ellos, en los ámbitos de la política, las finanzas y la ciencia.

Escuchar el artículo Escuchando el artículo Toggle language selector Elige tu idioma Cerrar Español (europeo)

Español (mexicano) Generado con inteligencia artificial. Cerrar Compartir

9 minutos

Hace veinticinco años trabajaba como periodista en Londres. A primera hora de la tarde del 11 de septiembre, todos los televisores de las paredes de la oficina diáfana mostraron de repente la misma imagen: la visión surrealista de las Torres Gemelas en llamas y, posteriormente, derrumbándose. Nos enteramos de que un edificio cercano, One Canada Square (también conocido como Canary Wharf Tower), donde yo había trabajado un año antes, había sido evacuado porque corría el rumor de que un avión que había despegado de Heathrow estaba desaparecido y, al ser entonces el edificio más alto del Reino Unido y un símbolo del capitalismo, era un objetivo evidente. Como sabemos, no ocurrió nada y nos pusimos manos a la obra para intentar explicar lo que parecía inexplicable.

Veinticinco años después, los atentados terroristas más mortíferos de la historia siguen proyectando su sombra sobre la política estadounidense y los asuntos internacionales. Como escribió esta semana el diario Neue Zürcher Zeitung, el 11-S es el «primer y último momento del siglo XXI que ha unido a los estadounidenses».

Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre, la gente huyó de la zona del World Trade Center de Nueva York. Keystone

Este viernes se cumplen 25 años de los atentados terroristas del 11 de septiembre contra Estados Unidos, unos ataques que, según la Neue Zürcher Zeitung (NZZ), «cambiaron la relación de la población estadounidense con su país y con el resto del mundo» y provocaron «una profunda desconfianza y una fuerte polarización».

«La mañana del 11 de septiembre de 2001, el tiempo se hizo pedazos», escribió el subdirector de la NZZ, que comenzó sus estudios universitarios en Estados Unidos poco antes del 11-S. «El mundo contempló, paralizado, cómo las imágenes se sucedían en las pantallas: dos aviones estrellándose contra las Torres Gemelas, una y otra vez, en un bucle interminable».

Una de las consecuencias de los atentados, en los que murieron casi 3.000 personas, fue que «los estadounidenses se vieron a sí mismos como víctimas de un ataque pérfido y cerraron filas en torno a su decidido presidente», señaló. «No era algo ni mucho menos garantizado: apenas unos meses antes, [George W. Bush] había ganado una de las elecciones más controvertidas de la historia de Estados Unidos por el margen más estrecho. Sin embargo, después del 11 de septiembre, el 90 % de la población lo apoyaba en las encuestas. Es una cifra récord, completamente impensable hoy».

El Gobierno republicano aprovechó este respaldo. La CIA detuvo a sospechosos en centros secretos y los sometió a torturas. La USA Patriot Act permitió a las autoridades registrar los domicilios de personas sospechosas de terrorismo sin una orden judicial.

«Al principio, la población estadounidense aceptó que el Estado quisiera ejercer un mayor control y adoptar una postura más agresiva tanto dentro como fuera del país», escribió la NZZ. «Sin embargo, pronto las categorías de la política exterior de Bush comenzaron a difuminarse: de repente, Estados Unidos quería democratizar Oriente Medio y liberar a las mujeres del yugo del islamismo. Pero también entraron en juego el petróleo, el gas y otros intereses estratégicos. En 2003, Estados Unidos invadió Irak».

La aprobación del Gobierno se redujo a la mitad, mientras Estados Unidos se hundía cada vez más en el atolladero de las «guerras eternas», continuó la NZZ. «Bush pasó de ser un líder fuerte a convertirse en un presidente que dividió al país más que ningún otro antes que él: aunque los republicanos continuaron apoyándolo, solo una pequeña minoría de demócratas seguía respaldándolo. Esta creciente polarización sigue siendo uno de los legados duraderos de la era Bush. La brecha entre los dos partidos se profundizó aún más durante los mandatos de Obama, Biden y Trump». Por ello, señaló la NZZ, el 11-S constituye el «primer y último momento del siglo XXI que unió a los estadounidenses».

«Desde el 11-S, los estadounidenses perciben de otra manera el mundo exterior», concluyó la NZZ. «Les parece más peligroso y más confuso. Y se están replegando. Los multimillonarios paranoicos que se preparan para un supuesto apocalipsis y las milicias cada vez más radicalizadas son la expresión más extrema de una cultura del miedo que se está extendiendo por Estados Unidos. También la ciudadanía común se está refugiando cada vez más en los suburbios y en comunidades formadas por personas con ideas afines».

El periódico de Zúrich señaló que el auge de las redes sociales está reforzando aún más estas burbujas informativas. «Hoy, los estadounidenses viven en mundos paralelos en función de sus convicciones políticas. Las razones son muchas. Sin embargo, los aviones que se estrellaron contra las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001 actuaron como catalizadores».

Dos tercios de los canadienses apoyan una postura firme frente a Estados Unidos. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

El martes, la Casa Blanca intensificó su disputa comercial con Canadá al prohibir la importación de determinados productos canadienses, en particular bebidas alcohólicas, y aumentar los aranceles aduaneros sobre otras mercancías. La Tribune de Genève considera que no se vislumbra un final para la crisis.

Una serie de productos, desde colchones hasta embarcaciones a motor y carritos de golf, estarán sujetos a un recargo del 50% a partir del 15 de septiembre, informó Le Temps el miércoles. La prohibición de importar todo tipo de bebidas alcohólicas, así como productos lácteos como el suero de leche, entrará en vigor el 29 de septiembre.

Una buena noticia, aunque relativa, es que determinados productos canadienses dejarán de estar sujetos al recargo del 50 %. La lista es considerablemente más corta, pero incluye el papel higiénico.

Esta medida de represalia llega poco después de que Canadá impusiera aranceles a productos estadounidenses, en respuesta a los recargos introducidos por Washington el 22 de agosto.

«Para justificar la prohibición de las importaciones de bebidas alcohólicas procedentes de Canadá, el presidente estadounidense Donald Trump ha invocado el boicot —que califica de “discriminatorio”— contra las bebidas espirituosas estadounidenses en Canadá», explicó Le Temps. «Desde el inicio de su ofensiva arancelaria el año pasado, la población canadiense ha emprendido un boicot masivo a los productos estadounidenses: los vinos y las bebidas espirituosas de EE. UU. han desaparecido de las estanterías en la mayoría de las provincias, que mantienen el monopolio sobre su venta».

Como informó Swissinfo en su repaso de prensa sobre Estados Unidos de hace dos semanas, dos tercios de la población canadiense apoyan una postura firme frente a su vecino.

«Por el momento, no parece vislumbrarse un final para la crisis», escribió laTribune de Genève el miércoles. «El primer ministro canadiense, Mark Carney, advirtió el martes por la mañana de que la estrategia de su Gobierno para reducir la dependencia de Estados Unidos tendrá un “coste” económico a corto plazo para el país. Sin embargo, el “coste de la inacción” sería mucho mayor, afirmó en un vídeo publicado en YouTube pocas horas después de que entraran en vigor las represalias arancelarias de Canadá».

¿Podría el uso de órganos de origen animal contribuir a paliar la escasez mundial de órganos para trasplantes en humanos? Keystone

Los periódicos suizos se hicieron eco con admiración este fin de semana de un éxito médico en Boston: un riñón de cerdo había funcionado durante nueve meses en el organismo de un hombre de 66 años.

«Las perspectivas del hombre eran desalentadoras», escribió el Tages-Anzeiger el sábado. «Sus riñones habían sufrido graves daños a causa de la diabetes. Durante dos años había dependido de la diálisis, que lo dejaba completamente exhausto, mientras la función de sus órganos enfermos seguía deteriorándose». Los médicos estimaban en un 9 % la probabilidad de que recibiera un riñón en los cinco años siguientes y en un 40 % el riesgo de que no sobreviviera al periodo de espera. «Entonces, los médicos idearon un plan que acabaría dando lugar a un avance médico».

Los médicos de Mass General Brigham, en Boston, trasplantaron al paciente un riñón de cerdo. El órgano funcionó tan bien que pudo prescindir de la diálisis durante 271 días, según informó el equipo en la revista científica The Lancet. Hasta entonces, los riñones de cerdo habían funcionado en el organismo humano durante un máximo de dos meses. «Por primera vez, una persona se ha beneficiado de un xenotrasplante durante un periodo prolongado», escribió el Tages-Anzeiger, en referencia a un trasplante entre especies diferentes.

Al cabo de unos seis meses, aparecieron daños en los vasos sanguíneos del riñón, que finalmente provocaron el fallo del órgano. El riñón tuvo que ser extraído y el paciente volvió a someterse a diálisis. Al final tuvo suerte: 80 días después se encontró un riñón de un donante humano.

El Tages-Anzeiger señaló que aún quedan preguntas por resolver —los médicos no pueden explicar por qué el riñón de cerdo acabó fallando—, pero indicó que ahora se debate si el xenotrasplante podría ser una opción para cubrir el periodo de espera hasta disponer de un órgano humano.

«Para el equipo de Mass General Brigham, este éxito ofrece una posible solución a la escasez mundial de órganos», escribió el sábado Le Matin, de Lausana. «Sin embargo, los investigadores mantienen la cautela: se trata de un único paciente, seguido bajo condiciones altamente especializadas. Serán necesarios nuevos ensayos antes de que este tipo de trasplante pueda plantearse a mayor escala».

Si tiene algún comentario o sugerencia, puede escribirnos a english@swissinfo.ch.

Mostrar más

Mostrar más Lo más destacado de la prensa suiza Suscríbase a nuestro boletín y reciba cada sábado un correo electrónico con las últimas noticias de España e Hispanoamérica publicadas en los medios de comunicación de Suiza. leer más Lo más destacado de la prensa suiza

Traducido por José Kress, revisado por Patricia Islas

Los preferidos del público Los más discutidos