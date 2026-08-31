Italia sigue de cerca la investigación sobre el tiroteo mortal ocurrido en Suiza

La policía no ha podido determinar el motivo del tiroteo Keystone / Michael Buholzer

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha expresado sus condolencias a la familia de una mujer italiana fallecida en un tiroteo ocurrido en Suiza este fin de semana. Italia está siguiendo de cerca la investigación suiza, añadió Meloni en la red social X.

Escuchar el artículo Escuchando el artículo Toggle language selector Elige tu idioma Cerrar Español (europeo)

Español (mexicano) Generado con inteligencia artificial. Cerrar Compartir

2 minutos

«Estamos siguiendo de cerca la evolución de los acontecimientos a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de nuestras representaciones diplomáticas, confiando en que las autoridades suizas aclaren por completo el incidente e identifiquen a las personas responsables», escribió Meloni.

El tiroteo mortal ocurrido el sábado por la noche en Aarau, en el norte de Suiza, provocó la muerte de una mujer de 22 años y dejó a cinco personas heridas, de entre 24 y 31 años de edad.

Entre las víctimas hospitalizadas se encuentra una ciudadana alemana. Sus lesiones van de graves a leves.

El principal telediario italiano de Rai Uno identificó a la mujer fallecida como natural de la región italiana de Abruzzo. Se había mudado recientemente a Suiza para trabajar en el sector de la hostelería.

Los medios italianos informaron el domingo de que sus padres llegarán a Suiza en breve y contarán con la asistencia de un equipo de la embajada italiana.

Las intensas investigaciones llevadas a cabo por las autoridades suizas y la policía de los países vecinos no han permitido hasta el momento identificar a la persona o a las personas responsables de este suceso ni establecer el motivo del tiroteo ocurrido en una fiesta ‘rave’ el sábado por la noche, según ha declarado la policía cantonal.

Los preferidos del público Los más discutidos