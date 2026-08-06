La esquiadora suiza Lara Gut-Behrami anuncia su retirada

Lara Gut-Behrami no pudo estar en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina de 2026 a principios de este año debido a una lesión. Ahora ha anunciado su retirada. Keystone / Gian Ehrenzeller

La esquiadora suiza Lara Gut-Behrami anunció el miércoles su retirada con efecto inmediato. La deportista, de 35 años y natural del cantón suizo de Tesino, no volverá a competir tras la grave lesión de rodilla que sufrió en noviembre de 2025.

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Keystone-SDA Otro idioma: 1 English en Decorated Swiss skier Lara Gut-Behrami announces retirement original leer más Decorated Swiss skier Lara Gut-Behrami announces retirement

La retirada de Lara Gut-Behrami pone fin a una era del esquí suizo. La deportista, triple medallista olímpica, cuelga los esquís a los 35 años.

La esquiadora del cantón de Tesino deja uno de los palmarés más brillantes del esquí suizo: tres medallas olímpicas (un oro y dos bronces), nueve medallas en Campeonatos del Mundo, dos Globos de Cristal de la clasificación general (2016 y 2024), seis Globos de Cristal de supergigante (2014, 2016, 2021, 2023, 2024 y 2025) y uno de eslalon gigante (2024). En la Copa del Mundo logró además 101 podios, solo uno menos que la legendaria Vreni Schneider.

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«He tenido la suerte y el honor de disfrutar de una carrera larga e intensa, de hacer realidad mis sueños y aspiraciones a través del esquí y de compartir esta aventura con personas extraordinarias», escribió la esquiadora en una carta difundida por la radiotelevisión pública suiza en italiano (RSI). «Esa sensación de absoluta libertad sobre la nieve nunca me ha abandonado. Estaba ahí cuando era una niña, estuvo ahí cuando competía y siempre seguirá acompañándome».

«La oportunidad de poder elegir»

Tras 18 temporadas en la élite, su carrera ha llegado a su fin. Lara Gut-Behrami sufrió una grave lesión durante un entrenamiento el pasado noviembre, lo que puso fin de forma prematura a la temporada 2025-2026, que inicialmente debía culminar con los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina y servir de despedida.

«También me siento afortunada y feliz de poder elegir», añadió Lara Gut-Behrami en su carta. «Después de casi veinte años de deporte de alto nivel, con caídas y lesiones incluidas, no padezco dolores crónicos y quiero que así siga siendo».

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La esquiadora se ha tomado el tiempo necesario para recuperarse, pero finalmente ha decidido escuchar a su cuerpo y renunciar a volver a competir esta temporada.

«Por eso sé que ha llegado el momento: de dejar de intentar superar mis límites a cualquier precio y de dejar de exigirle tanto a mi cuerpo», escribió. «El esquí siempre ha sido para mí algo mágico y natural. Obligar a mi cuerpo y a mi mente a soportar y gestionar el dolor sería empañar el recuerdo de todo lo que he vivido con tanta pasión».

Artículo adaptado al español por Carla Wolff.

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