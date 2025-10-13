Venezuela cierra su embajada en Noruega, tras Nobel de la Paz a Machado

Venezuela anunció el lunes el cierre de su embajada en Noruega, tres días después de que se concediera el premio Nobel de la Paz a la líder opositora María Corina Machado por su lucha por la democracia.

El gobierno venezolano, que no se ha pronunciado sobre el Nobel a Machado, dijo en un comunicado que la decisión obedece a un proceso de «reestructuración integral» de su servicio de exteriores. La cancillería noruega indicó que no recibió explicaciones.

Venezuela también anunció el cierre de su embajada en Australia. En cambio, Caracas abrirá sedes diplomáticas en Zimbabue y Burkina Faso, países que considera «socios estratégicos en la lucha» frente a «presiones hegemónicas».

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores noruego, Cecilie Roang, dijo en un correo electrónico a la AFP que la embajada de Venezuela informó «que cerraba sus puertas, sin dar ninguna razón».

«Es lamentable. Pese a nuestras divergencias en varias cuestiones, Noruega desea mantener abierto el diálogo con Venezuela y seguirá trabajando en ese sentido», añadió Roang.

El Comité Noruego del Nobel está integrado por cinco miembros nombrados por el Parlamento de ese país y anunció el viernes el Premio de la Paz a Machado.

La opositora se encuentra en la clandestinidad desde de agosto de 2024 tras las protestas desatadas contra la reelección en julio del presidente Nicolás Maduro en medio de sus denuncias de fraude.

Machado fue reconocida «por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia», dijo el presidente del Comité, Jørgen Watne Frydnes.

Según el periódico noruego Verdens Gang, que reveló la información, los servicios de la embajada no respondían al teléfono este lunes por la tarde.

Sus números estaban fuera de servicio, constató AFP por la noche.

El domingo, Maduro calificó a la galardonada de 58 años de «bruja demoníaca». No se refirió al Nobel de Machado.

La vocera de la cancillería noruega insistió en que «el premio Nobel es independiente del gobierno noruego».

«En lo que respecta a cuestiones relacionadas con este premio, remitimos al Comité Nobel», declaró.

Machado dedicó el premio «al pueblo sufriente de Venezuela» y al presidente estadounidense Donald Trump, de quien espera ayuda para desbancar a Maduro del poder.

