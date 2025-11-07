Venezuela convoca a Jon Aramburu y Telasco Segovia para amistosos ante Australia y Canadá

3 minutos

Caracas, 7 nov (EFE).- El defensa Jon Aramburu, del Real Sociedad, y el mediocampista Telasco Segovia, del Inter Miami, figuran en la lista de 35 jugadores de la selección venezolana para enfrentar en Estados Unidos el 14 de noviembre a Canadá y cuatro días después a Australia en partidos amistosos.

La Vinotinto indicó, en una publicación en X, que para estos dos encuentros el seleccionador interino será Fernando Aristeguieta, actual entrenador del Caracas.

Aristeguieta también convocó a los internacionales Jefferson Savarino, Ronald Hernández, Juan Pablo Añor, Cristian Cásseres, así como a Wuilker Faríñez.

Igualmente, de la Liga venezolana de fútbol llamó a Yordan Osorio, Carlos Faya, José Chávez, Keiber Lamadrid, Miguel Silva y Christopher Varela.

El pasado 10 de octubre, Venezuela cayó por 1-0 ante Argentina en otro amistoso, correspondiente a la fecha FIFA, celebrado en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos. El único tanto del compromiso corrió por cuenta del centrocampista Giovani Lo Celso.

Un amistoso entre Venezuela y Belice, que estaba pautado para el pasado 14 de octubre, fue cancelado por «circunstancias de fuerza mayor», según dio a conocer la Federación Venezolana de Fútbol.

El amistoso ante Argentina marcó el comienzo del proceso de renovación de la plantilla venezolana y de su dirección técnica, después de que la Vinotinto quedara fuera del Mundial de 2026.

En esa oportunidad, el entrenador interino fue el exfutbolista Oswaldo Vizcarrondo -actual entrenador de la Vinotinto Sub-17-, en sustitución del argentino Fernando ‘Bocha’ Batista, que concluyó su ciclo sin lograr que Venezuela llegara a su primer mundial.

Lista de convocados:

Porteros: José Contreras (Barcelona-ECU), Wuilker Faríñez (Águilas Doradas-COL), Miguel Silva (UCV FC), Christopher Varela (Deportivo La Guaira).

Defensas: Jon Aramburu (Real Sociedad-ESP), Ronald Hernández (Atlanta United-USA), Adrián Cova (Lokomotov Plovdiv-BUL), Nahuel Ferraresi (Sao Paulo-BRA), Teo Quintero (Sparta Rotterdam-NED), Carlos Vivas (La Equidad-COL), Ángel Azuaje (Pumas-MEX), Adrián Palacios (KRC Genk-BEL), Yordan Osorio (Deportivo La Guaira), Alessandro Milani (US Avellino-ITA), Luis Balbo (Fiorentina-ITA).

Mediocampistas: Jorge Yriarte (Slak Wroclaw-POL), Jesús Bueno (Philadelphia Union-USA), Daniel Pereira (Austin FC-USA), Jeferson Caraballo (Monagas), Carlos Faya (Deportivo La Guaira), Telasco Segovia (Inter Miami-USA), Christian Cásseres (Toulouse-FRA), Jefferson Savarino (Botofago-BRA), Juan Pablo Añor (Volos NPS- GRE), José Chávez (Caracas), David Martínez (Los Ángeles FC-USA), Gleiker Mendoza (Kryvbas Kryvi-UKR), Ender Echenique (Cincinnati-USA), Matías Lacava (Ulsan HD-KOR), Wilkeman Carmona (NY Red Bulls-USA), Keiber Lamadrid (Deportivo La Guaira).

Delanteros: Kevin Kelsy (Portland Timbers-USA), Jesús Ramírez (Nacional Madera-POR), Alejandro Marqués (Estoril Praia-POR), Jovanny Bolívar (La Equidad-COL). EFE

