Venezuela coordina fechas para visita de la Administración Federal de Aviación de EE.UU.

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Caracas, 4 jun (EFE).- El Gobierno de Venezuela está coordinando fechas, a través de mesas técnicas, para la visita oficial de una delegación de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos al país suramericano, informó este jueves Bolivariana de Aeropuertos (BAER).

A través de una publicación en X, el organismo indicó que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) se encuentra trabajando en este proceso, luego de que en mayo pasado el Ejecutivo chavista informara de las inspecciones a varios aeropuertos por parte de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) estadounidense.

El pasado 21 de mayo, la ministra de Transporte de Venezuela, Jacqueline Faría, informó que Estados Unidos verificó los estándares de seguridad internacional en dos aeropuertos del país suramericano para la apertura de más vuelos comerciales entre las dos naciones, cuya conexión aérea fue reanudada oficialmente el pasado abril, tras siete años suspendida.

En una entrevista con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), señaló que la TSA realizó una «inspección técnica exitosa» en los aeropuertos de Maracaibo, capital del estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), y de la ciudad de Barcelona, en la región de Anzoátegui (este).

Según la funcionaria, el Aeropuerto Internacional La Chinita, en Maracaibo, obtuvo «la renovación de su certificación de estándares de operaciones por cinco años», y en él se han realizado «trabajos de climatización, rehabilitación de áreas clave y mantenimiento de la planta eléctrica».

Entretanto, en el aeropuerto de Barcelona se ha llevado a cabo una «adecuación general de terminales nacionales e internacionales y mejoras en los sistemas de seguridad».

La aerolínea de bajo costo estadounidense JetBlue anunció a finales de mayo su intención de lanzar vuelos directos entre Fort Lauderdale (Florida) y el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía (Venezuela) a la espera de la autorización gubernamental para operar en el país suramericano.

Actualmente, la principal conexión es operada por American Airlines a través de su filial regional Envoy Air, con rutas entre Miami y Caracas, marcando el regreso de la aerolínea como el principal operador estadounidense en el país suramericano.

Los vuelos directos entre ambos países fueron suspendidos en 2019 por decisión de las autoridades estadounidenses en medio de tensiones políticas y preocupaciones de seguridad.

La interrupción se mantuvo por casi siete años hasta que en 2026 el Departamento de Transporte de EE.UU. autorizó el restablecimiento gradual de las operaciones. EFE

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