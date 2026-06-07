Venezuela dice tener «fundadas dudas» sobre proceso en la CIJ tras declaraciones de Guyana

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Caracas, 7 jun (EFE).- El Gobierno de Venezuela dijo este domingo tener «fundadas dudas» sobre el proceso que lleva la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la disputa territorial con Guyana por el Esequibo, luego de que Georgetown asegurara que el tribunal le dará la razón a la validez del lauda arbitral de 1899.

«Llama poderosamente la atención que las autoridades de Guyana se atrevan mágicamente a dar por sentado el contenido de una futura decisión de la Corte Internacional de Justicia», indicó la Cancillería venezolana en un comunicado publicado en Telegram.

A su juicio, esta postura demuestra el «claro menosprecio» de Guyana por el derecho internacional y confirma las «fundadas dudas» de Venezuela sobre el curso del proceso actualmente cursante en la CIJ.

Venezuela rechazó estas declaraciones del Gobierno de Guyana y reiteró que nunca ha dado su consentimiento para someter la controversia territorial sobre el Esequibo a la jurisdicción de la corte.

«Dicha controversia solo puede y debe ser resuelta bajo el amparo del Acuerdo de Ginebra, es decir, mediante un arreglo práctico, satisfactorio y mutuamente aceptable», añadió.

Asimismo, insistió en que no reconocerá la decisión de la CIJ, «cualquiera que ella sea».

El primer ministro de Guyana, Mark Phillips, aseguró el sábado que la CIJ tras concluir ocho años de procedimientos, le dará la razón a la validez del laudo arbitral de 1899, ante la controversia fronteriza con Venezuela por la región del Esequibo, un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados.

Asimismo, el primer ministro guyanés remarcó que la sentencia del tribunal será jurídicamente vinculante tanto para Guyana como para Venezuela en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.

El litigio se remonta a marzo de 2018, cuando Guyana presentó una demanda ante la CIJ para que declare la «validez jurídica y el efecto vinculante» del laudo de 1899, así como el carácter definitivo de la delimitación fronteriza.

Caracas declaró el laudo nulo en 1962 al considerar que estuvo rodeado de supuestas irregularidades.

Georgetown invocó el Acuerdo de Ginebra de 1966 suscrito entre Venezuela y Reino Unido como base de la competencia de la Corte y medio de solución de controversias entre Estados.

El pasado 11 de mayo, concluyeron las audiencias orales en las que ambos países presentaron sus argumentos sobre la disputa territorial, por lo que quedarían pendientes las deliberaciones del tribunal y la emisión de la sentencia definitiva. EFE

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