Venezuela firma acuerdo que expande operaciones de Chevron para la producción petrolera

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Caracas, 13 abr (EFE).- El Gobierno de Venezuela firmó este lunes un acuerdo que expande las operaciones de la compañía estadounidense Chevron para aumentar la producción petrolera en el país, semanas después de la aprobación de la reforma de hidrocarburos que abrió el sector a la inversión privada y extranjera.

Este acuerdo, firmado en un acto en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, aumentó al 49 % la participación de Chevron en la empresa mixta Petroindependencia y también le otorgó derechos para actividades primarias en el bloque Ayacucho 8, como parte de la empresa mixta Petropiar, según explicó en el evento Javier La Rosa, representante de Chevron. EFE

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