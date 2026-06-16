Venezuela firma un acuerdo con General Electric para recuperar su sistema eléctrico

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Venezuela firmó un acuerdo con el gigante estadounidense General Electric para iniciar la recuperación de su deteriorado sistema eléctrico, anunció el lunes la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Rodríguez ocupa la presidencia de forma temporal desde la caída del mandatario Nicolás Maduro en una incursión estadounidense en enero. Mantuvo en abril diálogos con la multinacional para atender los problemas energéticos del país.

El acuerdo permitirá «recuperar en los primeros 24 meses 1.000 megavatios y en total, en cuatro años, más de 5.000 megavatios», refirió Rodríguez en un acto en el palacio presidencial de Miraflores.

El diputado opositor Ezio Angelini declaró a la AFP que previo a la llegada del chavismo en 1999, Venezuela producía 20.000 megavatios diarios y consumía alrededor de 12.000 megavatios.

«En este momento estamos produciendo 12.000 megavatios y estamos consumiendo 14.000» megavatios al día, dijo el parlamentario para ejemplificar el déficit durante una sesión parlamentaria.

El gobierno informó que el 7 de mayo Venezuela registró una demanda de 15.579 megavatios, la jornada más alta en nueve años.

«Es un paso histórico (…) que podamos dar recuperación a un servicio tan esencial», remarcó Rodríguez en un acto televisado junto con los directivos de la empresa estadounidense.

General Electric estuvo seis semanas en Venezuela «haciendo un levantamiento muy preciso, muy minucioso sobre el sistema eléctrico nacional, tanto en su generación hídrica como en su generación térmica», apuntó la mandataria.

La mayor parte de Venezuela vive apagones que se prolongan diariamente hasta por diez horas. Incluso los cortes se han extendido a Caracas, exceptuada durante años.

La nacionalización de este sector en 2007 dejó fuera a 14 empresas eléctricas, algunas operadas con capital extranjero.

El Parlamento venezolano comenzó a inicios de mes la discusión de una reforma que abre la puerta al capital privado para recuperar el sistema eléctrico bajo control estatal.

«En los próximos 12 meses y más vamos a fortalecer el SEN (Sistema Eléctrico Nacional) de manera maravillosa», auguró Roger Martella, director corporativo de General Electric.

Expertos han advertido además de que para reflotar la industria petrolera, el principal sector de Venezuela, se requiere normalizar el suministro eléctrico.

«También estamos firmando y avanzando en generación para Petróleos de Venezuela» (Pdvsa), señaló la presidenta encargada durante el acto del lunes. «Se requiere también el servicio eléctrico», apuntó.

La semana pasada Venezuela firmó un acuerdo con la firma argentina Impsa para culminar la represa de Tocoma, importante proyecto hidroeléctrico en el estado Bolívar (sur), y avanzar en «trabajos del Sistema Eléctrico Nacional que permitirán sumar 2.640 megavatios», había informado la propia mandataria el sábado en Telegram, sin precisar en qué periodo.

«Esa hidroeléctrica finalmente va a tener su fin, se va a construir», apuntó Rodríguez el lunes en Miraflores.

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