Venezuela ha incautado 65,5 toneladas de drogas en lo que va de 2025, según el Gobierno

Caracas, 3 dic (EFE).- Las autoridades venezolanas han incautado 65,5 toneladas de drogas desde principios de 2025, indicó este miércoles el ministro de Interior, Diosdado Cabello, quien informó del decomiso de cientos de kilos de marihuana en operativos recientes.

En total, han sido incautados 65.530 kilos de diferentes drogas desde principios de año, entre ellos 289 de marihuana en el estado Amazonas (sur, fronterizo con Brasil y Colombia) el 23 de noviembre, y otros 138 kilos la semana pasada en Lara (oeste), según el funcionario.

En su programa semanal transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el número dos del chavismo señaló que la semana pasada también hubo una incautación de 90 kilos de marihuana en el estado Falcón (oeste) y de otros 71 kilos en la región oriental de Monagas, donde las autoridades también decomisaron 2,2 de cocaína.

Además, Cabello afirmó que 418 aeronaves vinculadas a actividades ilícitas han sido neutralizadas por la fuerza aérea desde el año 2012, cuando se aprobó la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó recientemente que su país cuenta con «un modelo muy avanzado de lucha» contra el narcotráfico.

Estados Unidos vincula al mandatario chavista con el denominado Cartel de los Soles, un grupo presuntamente ligado al narcotráfico y que el Departamento de Estado designó como organización terrorista extranjera, aunque Venezuela dice que es un «invento» del país norteamericano.

Bajo el argumento de combatir el narcotráfico, EE.UU. mantiene un despliegue militar cerca de Venezuela y asegura que ha llevado a cabo 21 bombardeos contra embarcaciones en el sur del Caribe y el Pacífico oriental, en los que han muerto al menos 82 personas.

Sin embargo, Caracas denuncia que el despliegue se trata de un plan para propiciar un «cambio de régimen».

Trump dijo este miércoles que las operaciones militares en torno a Venezuela van «mucho más allá» de una campaña de presión contra Maduro, e insistió en que «pronto» podrían comenzar operaciones en tierra similares a las que han realizado en aguas internacionales contra botes supuestamente cargados de drogas. EFE

