Venezuela ha incautado casi 70 toneladas de drogas en lo que va de 2025, según el Gobierno

2 minutos

Caracas, 19 dic (EFE).- Las autoridades venezolanas han incautado «casi» 70 toneladas de drogas desde principios de año, anunció este viernes el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, quien destacó que se trata de la mayor cifra desde 2005, cuando Caracas rompió su acuerdo con la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.

Cabello, que no detalló la cantidad exacta, destacó que este resultado supone un logro de los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado.

Por otra parte, dijo que este año se llevó a cabo un proceso de revisión interna de los cuerpos policiales para separar a los integrantes que han cometido «actos indebidos».

«Han sido separados de los cuerpos policiales por cometer actos indebidos, no acorde con su condición de funcionarios policiales, porque tenemos que dar el ejemplo en eso. El funcionario policial no es para matraquear (pedir soborno)», señaló, en un acto de entrega de vehículos y uniformes a estos cuerpos de seguridad.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó recientemente que su país cuenta con «un modelo muy avanzado de lucha» contra el narcotráfico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no descarta la posibilidad de una guerra con Venezuela, tras meses destruyendo embarcaciones supuestamente cargadas con droga cerca del país suramericano.

«No lo descarto, no», dijo el mandatario en una entrevista telefónica con la cadena NBC News realizada el jueves y difundida este viernes.

Trump ordenó el martes bloquear la entrada y salida de Venezuela de todos los petroleros sancionados por Estados Unidos, una semana después de haber incautado un buque cisterna cargado con crudo cerca de las costas venezolanas.

Estados Unidos aumentó así la presión sobre el Gobierno de Maduro, al que acusa de liderar el Cartel de los Soles -un grupo presuntamente ligado al narcotráfico y que el Departamento de Estado designó como organización terrorista extranjera, algo que Caracas niega-, tras meses de bombardeos a supuestas lanchas pertenecientes al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. EFE

sc/lb/rcf

(Foto) (Vídeo)