Venezuela investiga a unos policías que retuvieron a una treintena de hombres en un local LGBTIQ+

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La fiscalía de Venezuela abrió el domingo una investigación por el allanamiento de un establecimiento LGBTIQ+, en el que una treintena de hombres fueron retenidos al ser acusados de «ejercer el delito de la homosexualidad», según denunciaron varias oenegés.

Venezuela es un país conservador sin leyes que amparen los derechos de la comunidad LGBTIQ+, como el matrimonio igualitario o el cambio de la identidad de género. Defensores de derechos humanos denuncian actos arbitrarios y discriminatorios continuados en su contra, incluso por parte de las autoridades.

El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, Caleidoscopio Humano y el Movimiento SOMOS denunciaron en un comunicado conjunto «el allanamiento ilegal, los actos de extorsión y detención» a manos de policías «vestidos de civiles» en un «local de entretenimiento LGBTIQ+» en Barquisimeto, estado Lara (oeste).

Los funcionarios «acusaron a las personas de ‘ejercer el delito de la homosexualidad’ según relatan las victimas», dice el comunicado de las oenegés difundido el domingo.

Al menos 33 hombres estuvieron retenidos diez horas durante el operativo policial del sábado, reportó la prensa local.

El procedimiento «criminaliza y somete a la humillación publica a al menos 33 hombres presentes exponiendo su orientación sexual a familiares y amigos», se quejaron las oenegés.

La fiscalía informó poco después el «inicio de una investigación penal en relación con el presunto allanamiento y ejecución de actos contrarios a la ética pública».

Cinco policías serán presentados ante un tribunal, agregó el ente en un comunicado.

En 2023, agentes policiales detuvieron en una redada a 33 hombres en un spa privado en Valencia, estado Carabobo (centro-norte). Activistas denunciaron la detención como una política de «homofobia de Estado».

A 30 de ellos le concedieron libertad condicional, mientras que el resto, entre ellos el dueño del local, salió libre días más tarde.

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