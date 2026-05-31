Viceprimer ministro armenio asegura que Ereván no prevé romper con la UEE

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Moscú, 31 may (EFE).- Armenia no planea romper con la Unión Económica Eurasiática (UEE) y solo lo plantearía «cuando la situación se vuelva crítica», afirmó el viceprimer ministro armenio, Mher Grigorián, en respuesta a las presiones de Moscú por la política armenia de acercamiento a la Unión Europea.

«No estamos considerando romper lazos con la Unión Económica Euroasiática. Por lo tanto, no vemos la necesidad de hacer cálculos en este momento», declaró Grigorián a la prensa rusa desde Astaná, donde tuvo lugar esta semana la última reunión de la UEE.

Citado este domingo la agencia TASS, el representante armenio aclaró que «cuando la situación se vuelva crítica y se tenga detalles concretos, realizarán pruebas», pero actualmente ni siquiera consideran este escenario.

Rusia está presionando a Armenia con sanciones a la importación de productos de Ereván, además de amenazar con cortar los suministros de petróleo y gas.

Como pasó en otras ocasiones con Georgia y Ucrania, Moscú está en desacuerdo con las últimas políticas de Ereván de acercamiento hacia la Unión Europea, cuyos líderes visitaron recientemente la capital Armenia, apoyando así la candidatura del actual primer ministro Armenio, Nikol Pashinián de cara a las elecciones parlamentarias del 7 de junio.

El viernes, desde Astaná, el presidente ruso, Vladímir Putin, instó a Armenia a que celebrase un referéndum para preguntarle a la ciudadanía si quieren optar por el ingreso en la UE, y para ello se apoyó en una declaración conjunta con otros líderes de la UEE, como Kazajistán, Bielorrusia y Kirguistán.

«Compartimos la postura sobre la necesidad por parte de la República de Armenia de celebrar, posiblemente a corto plazo, de un referéndum sobre el ingreso en la UE o la permanencia en el seno de la Unión Económica Eurasiática», señala esta declaración. EFE

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