Viernes, 29 de mayo de 2026

12 minutos

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

Washington/Teherán – La tensión escala aún mas en el estrecho de Ormuz, mientras continúan las especulaciones sobre un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra.

– El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, se reúne con el canciller pakistaní, Ishaq Dar, mediador en las negociaciones de paz entre Washington y Teherán. (La reunión estaba prevista para el jueves). (Texto) (Foto) (Vídeo)

– La elección por parte de la selección de Irán de Tijuana (México) como campamento base del Mundial del 2026 ha impulsado la coordinación de un operativo especial de seguridad de México y Estados Unidos, mientras habitantes de esta ciudad fronteriza anticipan una mezcla de curiosidad e inesperado ambiente futbolero. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Delegaciones militares de Israel y del Líbano mantienen en Washington una reunión en el Pentágono para negociar una salida al conflicto.

– Mientras Israel mantiene sus tropas apostadas tras la conocida como «línea amarilla» en Gaza, el Ejército ha establecido una segunda demarcación imaginaria que se adentra aún más en el enclave denominada «línea naranja», cuyo tránsito debe coordinarse con las fuerzas armadas y profundiza el dominio de Israel de la Franja, que ahora aspira a controlar el 70 % del enclave palestino.

RD CONGO ÉBOLA

Nairobi – El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, se reúne en la República Democrática del Congo (RDC) con las autoridades para apoyar la respuesta al brote de ébola declarado en el este del país.

(Texto)

COLOMBIA ELECCIONES

Bogotá – El candidato presidencial de la izquierda colombiana, Iván Cepeda, favorito en las encuestas, afirma en una entrevista con EFE a tres días de las elecciones que si es elegido buscará un acuerdo nacional con los distintos sectores políticos del país y confía en llegar a la paz con la guerrilla del ELN en diálogos “que no pueden ser eternos”.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

UE BCE

Fráncfort (Alemania) – El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, concluye el próximo domingo su mandato de ocho años en la institución, un periodo en el que ha coordinado y ejecutado las decisiones de política monetaria, los programas de compra de activos o el área de riesgos del Eurosistema, entre otros, y que ha sorteado sin accidente importante en el sistema financiero.

(Texto) Fototeca

ASIA DEFENSA

Singapur – El Diálogo Shangri-La, el foro de seguridad y defensa más importante de Asia, arranca en Singapur su reunión anual, marcada por la guerra en Irán.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Informe a Cámara)

(El encuentro será inaugurado por el presidente vietnamita, To Lam, y contará con la participación del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, así como de ministros y altos mandos militares de decenas de países).

– Se enviarán unas claves del foro (Texto)

ADEMÁS

UE CHINA | Bruselas – La Comisión Europea celebra un debate sobre el rumbo que debe tomar la relación comercial con China, y en la que Bruselas aspira a reducir su dependencia del gigante asiático y a reequilibrar su balanza comercial ante el auge de las exportaciones chinas. (Texto)

UEE CUMBRE | Astaná – Kazajistán acoge la cumbre de la Unión Económica Euroasiática, donde se abordarán las actuales tensiones entre Rusia y Armenia por las aspiraciones de este último de ingresar en la Unión Europea. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

08:00h.- Berlín.- ALEMANIA EMPLEO.- La Oficina Federal de Estadística publica los datos de empleo para el mes de abril.

08:45h.- París.- FRANCIA PIB.- Se publican los datos detallados del producto interior bruto en el primer trimestre.

08:45h.- París.- FRANCIA INFLACIÓN.- Se publican los datos provisionales de la inflación en mayo.

10:00h.- Bruselas.- UE COMPETITIVIDAD.- Consejo de Competitividad de la UE, en el que se debatirá el próximo paquete de apoyo a la investigación y la innovación para 2028-2034. (Texto)

11:00h.- París.- FRANCIA INDUSTRIA.- El presidente francés, Emmanuel Macron, visita la nueva fábrica de Vorwerk. (Texto)

14:00h.- Berlín.- ALEMANIA INFLACIÓN.- La Oficina Federal de Estadística publica los datos adelantados de la inflación para mayo. (Texto)

15:00h.- Sopot.- POLONIA EXTERIORES.- Los ministros de Exteriores de Polonia, Estonia e Islandia, Radoslaw Sikorski, Margus Tsahkn y Katrín Gunnarsdótti, respectivamente, ofrecen una rueda de prensa tras una reunión del Consejo de los Estados ribereñas del mar Báltico en la localidad polaca de Sopot.

22:00h.- París.- FRANCIA DEUDA.- La agencia de calificación Standard & Poor’s revisa su evaluación sobre la deuda francesa.

Chisinau.- RUMANÍA MOLDAVIA.- El primer ministro interino rumano, Ilie Bolojan, visita la República de Moldavia y se reúne con su homólogo moldavo Alexandru Munteanu.

Fráncfort.- UE BCE.- El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, concluye su mandato de ocho años en la entidad el próximo 31 de mayo.

Astaná.- UEE CUMBRE.- Kazajistán acoge la cumbre de la Unión Económica Euroasiática, donde se abordarán las actuales tensiones entre Rusia y Armenia por sus aspiraciones de ingresar en la Unión Europea. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Roma.- VATICANO EDUCACIÓN.- El Vaticano y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) reúnen en Roma a ministros de Educación de la región para debatir sobre salud mental, tecnologías digitales y el bienestar de los estudiantes. (Texto)

Bruselas.- UE CHINA.- La Comisión Europea celebra un debate sobre el rumbo que debe tomar la relación comercial con China, y en la que Bruselas aspira a reducir su dependencia del gigante asiático y a reequilibrar su balanza comercial ante el auge de las exportaciones chinas. (Texto)

Lisboa.- ARCO LISBOA.- La feria de arte contemporáneo ARCOlisboa celebra su IX edición en la capital portuguesa del 28 al 31 de mayo de 2026.

París.- G7 DIGITAL.- Ministros y responsables de cuestiones digitales y de la inteligencia artificial de los miembros del G7 se reúnen en París, con vistas a la cumbre del 15 al 17 de junio, para tratar de avanzar en cuestiones como la protección de los menores en línea y el establecimiento de unos estándares internacionales en un sector sobre el que los siete países más ricos tienen profundas diferencias.

Madrid.- DÍA PAPA.- «Si buscamos y aprendemos del conocimiento ancestral y los conectamos con el conocimiento moderno, podemos encontrar estrategias muy oportunas» para la producción de papa sostenible, sin sobreproducción y sin plagas. Es la propuesta que Vivian Polar, directora para América Latina del Centro Internacional de la Patata, compartió con EFE con motivo del Día Internacional de la Papa. Por Clara Antón.

América

14:00h.- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central divulga el resultado de las cuentas públicas de Brasil y la relación entre deuda y producto interior bruto (PIB) en abril. (Texto)

15:00h.- Miami.- EEUU CIENCIA.- Investigadores de Florida desarrollan clases de natación para niños con autismo (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Miami.- EEUU MÚSICA.- El ‘príncipe de la salsa’ Luis Enrique lanza su primer disco inédito en 13 años, grabado entre Miami, Venezuela y Puerto Rico. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL PIB.- El Gobierno de Brasil divulga el crecimiento de su PIB en el primer trimestre de 2026, período en el que se espera un enfriamiento de la economía con respecto al alza del 2,3 % registrada en 2025. (Texto)

16:00h.- Nueva York.- SUDÁN DEL SUR ONU.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una sesión para someter a votación una resolución para renovar las sanciones impuestas a Sudán del Sur.

16:00h.- Bogotá.- COLOMBIA METRO.- El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, habla en una rueda de prensa sobre los avances de la construcción de la Primera Línea del Metro. Estación 1 del Metro (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Washington.- IRÁN GUERRA.- El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, se reúne con el canciller pakistaní, Ishaq Dar, mediador en las negociaciones de paz entre Washington y Teherán. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Bogotá.- COLOMBIA DESEMPLEO.- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) divulga la tasa de desempleo de Colombia correspondiente a abril. (Texto)

17:00h.- Luque.- FÚTBOL LIBERTADORES.- La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) realiza el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores Sede de la Conmebol (Texto) (Foto)

17:00h.- Luque.- FÚTBOL SUDAMERICANA.- La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) realiza el sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana Sede Conmebol (Texto) (Foto)

18:30h.- Lima.- PERÚ CENSO.- Perú presenta sus nuevos datos de población, como resultado del censo nacional realizado en 2025. Auditorio del Banco de la Nación (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ MÚSICA.- Primero, de niña, María Toro se empapó del folclore de Galicia, luego estudió en un conservatorio flauta travesera, se especializó en jazz y lo fusionó con el flamenco, pero un viaje a África le hizo volver a sus orígenes gallegos. Ahora, de viaje en Panamá, disfruta de la mezcla con músicos locales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- AUTO MOTO DESAFÍO RUTA 40.- Desafío Ruta 40, en Argentina, prueba del Mundial de rally-raid. (Texto)

Ciudad de Panamá.- LATINOAMÉRICA LIBERTAD DE PRENSA.- Presentación en Panamá de la ‘Guía de Acceso a la Información Pública’, como parte del proyecto ‘Apoyo al Periodismo Independiente y la Lucha contra la Desinformación’ financiado por la Unión Europea (UE) (Texto) (Foto) (Vídeo)

Quito.- ECUADOR TEATRO.- Bajo las luces amarillentas y violetas del Teatro Victoria, en Quito, y con apenas una decoración austera como escenografía, un elenco de actores con discapacidad visual se subió el pasado sábado al escenario para reivindicar, desde el teatro, la inclusión real de este colectivo en todas las facetas de la vida, incluidas las artes escénicas (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY ECONOMÍA.- El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presenta su informe técnico correspondiente a ingresos de los hogares y de las personas para el primer trimestre 2026. (Texto)

Washington.- IRÁN GUERRA LÍBANO.- Delegaciones militares de Israel y del Líbano mantienen una reunión en el Pentágono para negociar una salida al conflicto.

Montevideo – URUGUAY CARNE – El Instituto Nacional de Carnes de Uruguay informa en una conferencia de prensa sobre la situación de los mercados externos y presenta un proyecto de promoción en la Unión Europea.

Tijuana (México).- FÚTBOL MUNDIAL 2026. – La elección de la selección de Irán de Tijuana como campamento base del Mundial del 2026 ha impulsado la coordinación de un operativo especial de seguridad de México y Estados Unidos, mientras habitantes de esta ciudad fronteriza anticipan una mezcla de curiosidad e inesperado ambiente futbolero. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Tokio.- FILIPINAS JAPÓN.- El presidente de Filipinas, Ferdinand R. Marcos Jr., concluye una visita oficial a Japón, donde se reunió con empresarios y autoridades, incluida la primera ministra, Sanae Takaichi.

Tokio.- JAPÓN DESEMPLEO.- El Ministerio del Interior y Comunicaciones de Japón publica la tasa de desempleo del pasado abril. (Texto).

Singapur.- ASIA DEFENSA.- El Diálogo Shangri-La, el foro de seguridad y defensa más importante de Asia, celebra en Singapur su reunión anual, marcada por la guerra en Irán. El encuentro será inaugurado por el presidente vietnamita, To Lam, y contará con la participación del secretario de guerra de estadounidense, Pete Hegseth, así como de ministros y altos mandos militares de varias regiones. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Toyota City.- AUTOMOVILISMO RALLY DE JAPÓN.- Rally de Japón, séptima prueba del Mundial de rallys (hasta 31). (Texto)

Tokio.- JAPÓN ROBOTS.- Tokio acoge por primera vez en Asia una cumbre dedicada a los robots humanoides y a la inteligencia artificial física, de dos días de duración, en la que participan ponentes de compañías como Google DeepMind o Toyota Motor.

Taipéi.- TAIWÁN EXTERIORES.- El ministro taiwanés de Asuntos Exteriores, Lin Chia-lung, comparece ante los medios de comunicación para explicar los avances diplomáticos del último año, en un contexto de crecientes tensiones con China. (Texto)

Redacción EFE Internacional

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