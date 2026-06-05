Viernes, 5 de junio de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 5 jun(EFE).-

Gaza.- Casi ocho meses después de un acuerdo de alto el fuego que no ha detenido los bombardeos israelíes, la situación humanitaria de los dos millones de gazatíes es crítica: la mayoría sigue malviviendo en tiendas de campaña rodeados de montañas de basura, escombros y, ahora también, con plagas de roedores y menos ayuda humanitaria.

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Moscú.- Rusia y Ucrania efectúan un canje de 150 prisioneros de guerra por cada bando en Bielorrusia coincidiendo con la participación del líder ruso, Vladímir Putin, en el plenario del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, donde ofrecerá un discurso.

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Chippewa (EE.UU.).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, da un mitin en el condado de Chippewa, en Wisconsin, para mostrar su apoyo a los agricultores.

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Moscú.- El líder ruso, Vladímir Putin, preside el plenario del Foro Económico Internacional de San Petersburgo.

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Tivat (Montenegro).- Cumbre de representantes de la Unión Europea y los seis países de los Balcanes Occidentales (Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia) en Tivat, Montenegro. Entre los participantes estará, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

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Tivat (Montenegro).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anima en la cumbre UE-Balcanes Occidentales a los países de esta región a avanzar de forma decidida en la reformas para lograr su futura integración en la Unión Europea.

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Nueva Delhi.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, cumple el ecuador de su visita a la India y avanza en su agenda para posicionar el crudo venezolano como una alternativa estratégica para el gigante asiático.

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Ereván.- El partido Contrato Cívico del primer ministro armenio, Nikol Pashinián, cierra la campaña electoral de cara a los decisivos comicios del domingo con una gran manifestación en la Plaza de la República de Ereván.

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Viena.- El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la agencia atómica de la ONU, celebra hoy una Junta de Gobernadores extraordinaria tras los recientes ataques contra una planta nuclear en los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

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Kabul.- Sin aulas, pupitres ni libros, miles de niños en Afganistán se ven obligados a estudiar en el campo y en tiendas de campaña ante la escasez de colegios en las zonas más remotas.

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Madrid.- La posible fusión entre ONU Mujeres y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), una de las reformas que estudia la ONU en el marco de la iniciativa UN80, despierta preocupación entre gobiernos y organizaciones feministas por el riesgo de que se diluyan los mandatos específicos de ambas agencias en materia de igualdad de género y derechos sexuales y reproductivos.

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Lisboa.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Díaz, participa en la presentación del libro ‘Governing Solidarity in European Labour Markets: Atypical Employment and Minimum Wage Reform in Spain and Portugal’, que compara los resultados de las reformas laborales implementadas en España y Portugal.

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Luxemburgo.- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, atenderá a los medios de comunicación a su llegada al Consejo de Justicia y Asuntos de Interior.

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Madrid.- Crónica de los ensayos de la Orquesta Sinfónica JMJ y el Coro de Jóvenes, que actuarán para el papa en Madrid en la vigilia del sábado.

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San Salvador.- Salvadoreños de diferentes comunidades del país centroamericano participan este viernes en una caminata ecológica, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, en la que se pronunciarán sobre diversos temas ambientales como la minería metálica.

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Pekín/Pionyang.- El presidente chino, Xi Jinping, visitará el lunes y martes Corea del Norte invitado por el mandatario del hermético país, Kim Jong-un, un viaje que llega después de que Pekín reafirmase con Washington su meta de desnuclearizar Pionyang durante el viaje a China de Donald Trump.

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Mar de China Meridional.- Las guardias costeras de China y Taiwán protagonizaron este viernes un nuevo enfrentamiento marítimo cerca de la isla Pratas, un atolón controlado por Taipéi y reclamado por Pekín a unos 340 kilómetros al sureste de Hong Kong, informaron fuentes oficiales taiwanesas.

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Londres.- El joven hispano-británico Pedro Ballester, fallecido en 2018 a los 21 años de un cáncer pélvico, va camino de convertirse en el primer santo de la generación Z.

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Ciudad de Guatemala.- La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) presenta este viernes en Guatemala las conclusiones de su visita al país en el marco del Artículo IV, donde evaluó el rumbo de la política fiscal, monetaria y las proyecciones de crecimiento de la economía nacional.

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Caracas.- Los acusados del caso llamado PDVSA-Cripto, una presunta trama de corrupción que involucra a Tarek El Aissami, exministro de Hidrocarburos, ofrecen una rueda de prensa para dar detalles del proceso de juicio y denunciar violaciones al debido proceso.

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Tegucigalpa.- La reciente aprobación en el Parlamento de Honduras de una ley para proteger el sector agroindustrial ha encendido las alarmas de diversos sectores sociales, que advierten que la normativa blinda privilegios corporativos, podría recrudecer los históricos conflictos agrarios y consolidar la concentración de la tierra en pocas manos.

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Hernandarias (Paraguay).- El Consejo Internacional de Coordinación del Programa del Hombre y la Biosfera (MAB-ICC) de la Unesco celebra del 3 al 6 de junio próximo su sesión número 38 en las instalaciones de la hidroeléctrica binacional de Itaipú, en la ciudad paraguaya de Hernandarias.

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Nairobi.- La genética, el almacenamiento de semillas y los satélites son tres armas que usa la Organización Mundial de la Agroforestería (ICRAF) para combatir la inseguridad alimentaria, el cambio climático y la deforestación en África, mientras promueve la conservación y el uso sostenible de los recursos agroforestales.

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Tokio.- El mayor fabricante de baños de Japón, la inventora del sazonador umami o un gigante de la fotografía son algunas de las empresas japonesas que se están viendo impulsadas en medio del auge de la inteligencia artificial (IA), al producir piezas clave en la cadena de suministro de semiconductores.

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Los Ángeles (EE.UU.).- La actriz colombiana Sofia Vergara comparte en una entrevista con EFE sus recuerdos más entrañables y las tradiciones familiares con las que vive la pasión del Mundial, destacando el profundo significado cultural y de unión que este torneo futbolístico representa para la comunidad latina en Estados Unidos.

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Barcelona.- La legendaria banda británica The Cure, la cantante estadounidense Addison Rae y el DJ y productor Skrillex encabezan la segunda jornada del festival Primavera Sound, en la que también actuarán PinkPantheress, Ethel Cain, Role Model o Slowdive.

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San Juan.- El destacado compositor puertorriqueño Roberto Sierra, que presenta este sábado en estreno mundial su obra ‘Réquiem isleño’ en el Festival Casals de Puerto Rico, afirma que la música tiene que «reflejar sus orígenes y tener un sentido de pertenencia».

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Chattanooga (EE.UU.).- La selección española de fútbol llega a Chattanooga, donde establecerá su campo base durante el Mundial de 2026.

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Ciudad de México.- A menos de una semana del inicio del Mundial de fútbol, México muestra la habitación donde se hospedó Pelé durante el de México 70, uno de los grandes iconos del deporte, ahora convertida en museo en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS).

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Pando (Uruguay).- La selección de Uruguay lleva a cabo un entrenamiento abierto que servirá para que el público se despida del equipo antes de su participación en el Mundial 2026.

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París.- La marca deportiva Nike, la de bebidas energéticas Red Bull y el gigante en la fabricación de ropa deportiva bajo licencia Fanatics. Tres marcas que aportan millones de dólares al año a un jugador de baloncesto que aún está en la liga universitaria de EE.UU.

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Kansas City (EE.UU.).- La única urbe del medio oeste estadounidense que será sede en el Mundial de Fútbol de 2026, Kansas City, es una ciudad marcada por ser origen del sonido bebop del jazz de Charlie Parker y su maestría a la hora de ahumar carnes durante horas, además de ser un lugar en el que se ha apostado con fuerza por el fútbol en las últimas décadas.

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Miami (EE.UU.).- La ciudad que alberga a la mayor comunidad cubana en el exilio y que se considera un trocito de Latinoamérica en suelo estadounidense, Miami, será escenario de siete partidos del Mundial, cuatro de los cuales involucran a Uruguay, Brasil y Colombia, lo que promete elevar aún más los decibelios y el colorido en «la ciudad mágica».

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San Antonio (EE.UU.).- Los San Antonio Spurs y los New York Knicks se vuelven a ver las caras, de nuevo en la ciudad texana, después de que los visitantes se impusieran por 10 puntos (95-105) en el encuentro que abrió la serie el miércoles. (02:30 del sábado). Información de Andrea Montolivo.

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cdp/alm/EFE

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