Viernes, 5 de junio de 2026

13 minutos

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

Washington/Teherán – La tensión en el estrecho de Ormuz continúa aunque los ataques de Estados Unidos e Irán parecen remitir a la espera de que ambas partes continúen los contactos para encontrar una solución al conflicto, mientras la presión aumenta para que Israel se detenga en su invasión del Líbano.

(Texto)

– El Líbano juega sus últimas cartas después de que el grupo chií Hizbulá criticara los resultados de las negociaciones directas con Israel, a la espera de ver si se logra encauzar el acuerdo o si el alto el fuego técnico termina de colapsar. (Texto)

– El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la agencia atómica de la ONU, celebra hoy una Junta de Gobernadores extraordinaria tras los recientes ataques contra una planta nuclear en los Emiratos Árabes Unidos (EAU). (Texto) (Foto) (Vídeo)

CUBA EEUU

Washington/La Habana – Estados Unidos pone fin este viernes al periodo de gracia otorgado a empresas extranjeras con presencia en Cuba para que rompieran vínculos con la isla antes de recibir represalias por parte de Washington dentro de su renovada presión para forzar a La Habana a implementar cambios económicos y políticos.

(Texto) (Fogo)

Vence el plazo que dio EE.UU. para que las empresas extranjeras corten sus vínculos con el conglomerado militar cubano GAESA o se exponen a sanciones (pendiente de anuncio)

(Texto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén/Gaza – A punto de cumplirse ocho meses del alto el fuego en Gaza, los ataques israelíes siguen desangrando a la Franja y la solución política que pretendía la Junta de Paz, impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, se encuentra en punto muerto desde el inicio de la inconclusa guerra de Irán.

– Ni tregua ni vía política: el alto el fuego en Gaza encalla ocho meses después de su firma. Por Guillermo Azábal

– La tregua en Gaza cumple ocho meses marcados por el avance territorial de Israel. Por Paula Bernabéu

– Ratas, montañas de basura y tiendas de campaña: la vida en Gaza tras ocho meses de tregua. Por Patricia Martínez Sastre

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Infografía)

UCRANIA GUERRA

Moscú – Rusia y Ucrania efectúan un canje de 150 prisioneros de guerra por cada bando en Bielorrusia coincidiendo con la participación del líder ruso, Vladímir Putin, en el plenario del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, donde ofrecerá un discurso.

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PAPA ESPAÑA

Ciudad del Vaticano- El papa León XIV emprende el sábado y hasta el 12 de junio un viaje apostólico a España con más de una veintena de actos y discursos en Madrid, Barcelona y las islas Canarias, etapas en las que abordará temas como la paz, la polarización, la secularización de la sociedad y la inmigración, entre otros.

(Texto)

– Se enviará una crónica de los ensayos de la Orquesta Sinfónica JMJ y el Coro de Jóvenes, que actuarán para el papa en Madrid en la vigilia del sábado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ADEMÁS

RD CONGO ÉBOLA (Entrevista) | Kinsasa – «He visto la muerte de cerca», confiesa a EFE con emoción el enfermero congoleño Etienne Enzo, quien ha logrado sobrevivir al ébola en la provincia de Ituri, el epicentro del brote del virus declarado en el este de la República Democrática del Congo (RDC) que mantiene en alerta a más de diez países en la región. (Texto) (Foto)

ARMENIA ELECCIONES | Ereván – El partido Contrato Cívico del primer ministro armenio, Nikol Pashinián, cierra la campaña electoral de cara a los decisivos comicios del domingo con una gran manifestación en la Plaza de la República de Ereván. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AFGANISTÁN EDUCACIÓN | Kabul – Sin aulas, pupitres ni libros, miles de niños en Afganistán se ven obligados a estudiar en el campo y en tiendas de campaña ante la escasez de colegios en las zonas más remotas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

INDIA VENEZUELA | Nueva Delhi- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, cumple el ecuador de su visita a la India y avanza en su agenda para posicionar el crudo venezolano como una alternativa estratégica para el gigante asiático. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

08:00h.- Viena.- OIEA REUNIÓN.- El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la agencia atómica de la ONU, celebra hoy una Junta de Gobernadores extraordinaria tras los recientes ataques contra una planta nuclear en los Emiratos Árabes Unidos (EAU). (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Roma.- MEDITERRÁNEO PESCA.- La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) publica un informe sobre los avances en la lucha contra la pesca ilegal en el Mediterráneo y el Mar Negro, con motivo del Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal y del décimo aniversario del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto. (Texto) (Foto)

11:00h.- Bruselas.- UE PIB.- Eurostat publica los datos agregados del PIB de la UE y la eurozona del primer trimestre de 2026. (Texto)

12:00h.- Lisboa.- PORTUGAL ESPAÑA.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Díaz, participa en la presentación del libro ‘Governing Solidarity in European Labour Markets: Atypical Employment and Minimum Wage Reform in Spain and Portugal’, que compara los resultados de las reformas laborales implementadas en España y Portugal. Edifício Iscte – Conhecimento e Inovação (Edifício 4) – Avenida das Forças Armadas, n.º 40, Lisboa (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Moscú.- RUSIA FORO.- El líder ruso, Vladímir Putin, preside el plenario del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Ginebra.- RD CONGO ÉBOLA.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades de África (África CDC) presentan en rueda de prensa un plan de preparación y respuesta para brotes de ébola Bundibugyo como el que actualmente afecta la República Democrática del Congo. (Texto)

18:00h.- Ereván.- ARMENIA ELECCIONES.- El partido Contrato Cívico del primer ministro armenio, Nikol Pashinián, cierra la campaña electoral de cara a los decisivos comicios del domingo con una gran manifestación en la Plaza de la República de Ereván. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bruselas.- UE JUSTICIA INTERIOR.- Los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea se reúnen en Luxemburgo para la reunión del Consejo de la Unión Europea. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- ARMENIA ELECCIONES.- Las elecciones en Armenia demuestran que para Rusia su enemigo existencial no es tanto la OTAN, como la Unión Europea (UE), el nuevo antagonista estratégico para el Kremlin. (Texto) (Foto)

Londres.- R.UNIDO BEATIFICACIÓN.- El joven hispano-británico Pedro Ballester, fallecido en 2018 a los 21 años de un cáncer pélvico, va camino de convertirse en el primer santo de la generación Z. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- UCRANIA GUERRA.- Rusia y Ucrania efectúan un canje de 150 prisioneros de guerra por cada bando en Bielorrusia (Texto)

Tivat.- UE BALCANES OCCIDENTALES.- Cumbre de representantes de la Unión Europea y los seis países de los Balcanes Occidentales (Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia) en Tivat, Montenegro. Entre los participantes estará, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

– El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anima en la cumbre UE-Balcanes Occidentales a los países de esta región a avanzar de forma decidida en la reformas para lograr su futura integración en la Unión Europea. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Viena.- ONU DELITO.- La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) organiza la 35ª sesión de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal.

América

14:30h.- Washington.- EEUU EMPLEO.- La Oficina de Estadística Laborales de EE.UU. publica los datos de la situación del empleo en mayo. (Texto)

16:00h.- Quito.- ECUADOR VILLAVICENCIO.- Inicia en Ecuador la audiencia preparatoria de juicio en el caso en el que se investiga la autoría intelectual del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, en 2023, por el que están procesados tres líderes de Los Lobos, el exministro correísta José Serrano, los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo, y el exasambleísta del correísmo y antiguo cabecilla de los Latin Kings Ronny Aleaga. Complejo Judicial Norte

19:00h.- Ciudad de Guatemala.- GUATEMALA ECONOMÍA.- La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) presenta este viernes en Guatemala las conclusiones de su visita al país en el marco del Artículo IV, donde evaluó el rumbo de la política fiscal, monetaria y las proyecciones de crecimiento de la economía nacional. (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:00h.- Washington.- EEUU GOBIERNO.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, da un mitin en el condado de Chippewa, en Wisconsin, para mostrar su apoyo a los agricultores

Los Ángeles.- SOFÍA VERGARA.- Sofia Vergara comparte en una entrevista con EFE sus recuerdos más entrañables y las tradiciones familiares con las que vive la pasión del Mundial, destacando el profundo significado cultural y de unión que este torneo futbolístico representa para la comunidad latina en Estados Unidos (Texto) (Foto) (Vídeo)

San Salvador.- EL SALVADOR MEDIOAMBIENTE.- Salvadoreños de diferentes comunidades del país centroamericano participan este viernes en una caminata ecológica, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, en la que se pronunciarán sobre diversos temas ambientales como la minería metálica. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá.- COLOMBIA INFLACIÓN.- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) divulga el resultado de la inflación de mayo en Colombia. (Texto)

San Juan.- PUERTO RICO MÚSICA .- El destacado compositor puertorriqueño Roberto Sierra, que presenta este sábado en estreno mundial su obra ‘Réquiem isleño’ en el Festival Casals de Puerto Rico, afirma que la música tiene que «reflejar sus orígenes y tener un sentido de pertenencia». Por Marina Villén (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

Rabat.- MARRUECOS MÚSICA.- El Festival de Música Sacra toma la medina de Fez, la ciudad más medieval de Marruecos. (Texto) (Foto)

16:30h.- Túnez.- TÚNEZ.- Manifestación en defensa de la libertad de expresión y la «restauración de los derechos» en Túnez, convocada por la ONG Nafas. Plaza Mártir Muhammad Al-Brahmi

África

Mpumalanga.- SUDÁFRICA VIH.- El presidente de Sudáfrica, Cyril Rampahosa, presenta oficialmente la distribución en el país del lenacapavir, un antirretroviral de acción prolongada para prevenir el VIH (virus causante del sida). (Texto)

Kinsasa.- RD CONGO ÉBOLA.- «He visto la muerte de cerca», confiesa a EFE con emoción el enfermero congoleño Etienne Enzo, quien ha logrado sobrevivir al ébola en la provincia de Ituri, el epicentro del brote del virus declarado en el este de la República Democrática del Congo (RDC) que mantiene en alerta a más de diez países en la región. (Texto) (Foto)

Nairobi.- DÍA MEDIOAMBIENTE.- La genética, el almacenamiento de semillas y los satélites son tres armas que usa la Organización Mundial de la Agroforestería (ICRAF) para combatir la inseguridad alimentaria, el cambio climático y la deforestación en África, mientras promueve la conservación y el uso sostenible de los recursos agroforestales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Pekín.- CHINA LAOS.- El presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, prosigue su visita de Estado a China.

Tokio.- JAPÓN SEMICONDUCTORES.- El mayor fabricante de baños de Japón, la inventora del sazonador umami o un gigante de la fotografía son algunas de las empresas japonesas que se están viendo impulsadas en medio del auge de la inteligencia artificial (IA), al producir piezas clave en la cadena de suministro de semiconductores. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Pekín.- CHINA BIRMANIA.- El ministro de Exteriores de Birmania, Tin Maung Swe, prosigue con una visita oficial de tres días a China, en medio de la pretendida transición política del régimen birmano y de sus esfuerzos por recomponer su imagen internacional tras las elecciones celebradas este año sin oposición.

Seúl.- COREA DEL SUR NVIDIA.- Llega a Corea del Sur el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, según medios como la agencia surcoreana Yonhap, en el marco de una visita al país asiático en la que se espera que se reúna con dirigentes de algunas de las empresas más destacadas. (Texto)

Nueva Delhi.- INDIA NEPAL.- El ministro de Exteriores del recién establecido Gobierno nepalí, Shisir Khanal, llega a la India para una visita oficial de dos días en la que se citará con su homólogo indio, S. Jaishankar.

Kabul.- AFGANISTÁN EDUCACIÓN.- Sin aulas, pupitres ni libros, miles de niños en Afganistán se ven obligados a estudiar en el campo y en tiendas de campaña ante la escasez de colegios en las zonas más remotas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- Nueva Delhi.- INDIA TIPOS.- El Banco de la Reserva de la India anuncia su decisión sobre el tipo de interés.

Redacción EFE Internacional

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