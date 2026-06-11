Viernes 12 de junio de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid, 11 jun (EFE).-

Belfast (Reino Unido).- La ciudad de Belfast vive la resaca de varias noches de disturbios causados por el apuñalamienot de un hombre local a manos de un inmigrante sudanés, un ataque que ha causado algunos de los peores altercados de los últimos años por razones racistas.

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París.- El presidente francés, Emmanuel Macron, recibirá al primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el Palacio del Elíseo, en vísperas de la cumbre del G7 de Evian, que se celebrará del 15 al 17 de junio, con el fin de hacer balance de los trabajos impulsados bajo la presidencia canadiense del grupo en 2025 y abordar las actuales prioridades, en un contexto internacional marcado por profundas transformaciones económicas y geopolíticas.

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Luxemburgo.- Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) prevén aprobar este viernes la solicitud de España de flexibilidad fiscal para el gasto en defensa, además de que intentarán lograr un acuerdo para ampliar a más sectores su impuesto al carbono en frontera, que grava importaciones de países con legislaciones ambientales más laxas.

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Miami.- La comunidad de Florida conmemora el décimo aniversario del tiroteo en el club Pulse de Orlando, una de las peores masacres contra los latinos LGBTI en Estados Unidos, donde se construye un nuevo memorial para evitar que los gobiernos y la sociedad olviden el acto.

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Santiago de Chile.- Lo que pretendía ser el centro cultural más grande de Latinoamérica seguirá siendo un ‘elefante blanco’ en la principal arteria de Santiago tras la decisión del Gobierno de José Antonio Kast de cancelar la ampliación del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), lo que ha generado críticas transversales en el mundo de las artes.

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Nueva York.- SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk, sale hoy a bolsa con una oferta pública inicial (OPI) que a priori le permitirá captar unos 75.000 millones de dólares para convertirse, de largo, en la mayor salida al mercado de la historia.

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Ahmedabad (India).- Se cumple un año del accidente de Air India que causó 260 muertos en junio, mientras anuncian que la investigación concluirá muy pronto al encontrarse ya en su etapa final.

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Moscú.- Rusia celebra su día nacional mirando de reojo a los cielos por miedo a los drones ucranianos, combatiendo un intento de bloqueo de la anexionada península de Crimea y avanzando en el Donbás después de seis meses de guerra de trincheras.

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Tel Aviv (Israel).- Se celebra la cabalgata anual del Orgullo LGTBI+ en Tel Aviv, que cumplirá este año su vigesimoctava edición.

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Tegucigalpa.- Cuatro de cada diez niños y adolescentes de entre 5 y 17 años son víctimas de trabajo infantil en Honduras, una lacra alarmante que expone a muchos menores a actividades peligrosas y ante la cual expertos exigen una acción urgente e institucional para su erradicación.

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Florencia (Italia).- La Basílica de la Santa Croce de Florencia (centro de Italia) culmina este viernes la delicada restauración de los frescos de Giotto di Bondone, una intervención científica que salvó de fracturas profundas y daños históricos las capillas Bardi y Peruzzi pintadas por el precursor del Renacimiento hace siete siglos.

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Los Ángeles.- El astro del fútbol David Beckham recibe una estrella en el emblemático Paseo de la Fama de Hollywood en una ceremonia histórica que coincidirá con el inicio del Mundial en Estados Unidos.

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Tokio.- El luchador mexicano Violento Jack lleva más de 200 días en lo más alto de su promotora, un grupo pequeño pero influyente dedicado al ‘deathmatch’, la lucha libre ultraviolenta de Japón; pero con una hija pequeña y a tres años de cumplir los 40, Jack mira ahora más allá del espectáculo para tratar de dejar su propia marca en el mundo.

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Lisboa.- La selección nacional de Portugal realiza un último entrenamiento en la Ciudad del Fútbol, en Oeiras (área metropolitana de Lisboa), antes de partir a Estados Unidos en el ámbito del Mundial 2026. Están previstas declaraciones del seleccionador nacional, Roberto Martínez, y de otro jugador, todavía por anunciar.

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Miami.- Después de más de medio siglo del debut de Haití en los mundiales, el emblemático barrio de ‘Little Haití’ en Miami, epicentro de la mayor diáspora haitiana en EE.UU., cuenta las horas para volver a ver su selección en el mayor torneo del mundo, donde debutará este sábado ante Escocia.

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Nueva York.- El baloncesto de Nueva York atraviesa su momento más dulce en generaciones. A las puertas de su primer anillo de la NBA desde 1973, la fiebre por los Knicks en la Gran Manzana es total: 100.000 dólares por una entrada, explosión de venta de camisetas y el partido más visto desde Michael Jordan.

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Washington.- Los participantes del UFC que combatirán el domingo en el cumpleaños del presidente de Estado Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, entre ellos Ilia Topuria, se reúnen con la prensa.

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lgs/EFETV

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