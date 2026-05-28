Viernes 29 de mayo de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid, 28 may (EFE).-

Washington.- El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, se reúne con el canciller pakistaní, Ishaq Dar, mediador en las negociaciones de paz entre Washington y Teherán. (La reunión estaba prevista para el jueves).

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Bogotá.- El candidato presidencial de la izquierda colombiana, Iván Cepeda, favorito en las encuestas, afirma en una entrevista con EFE a tres días de las elecciones que si es elegido buscará un acuerdo nacional con los distintos sectores políticos del país y confía en llegar a la paz con la guerrilla del ELN en diálogos “que no pueden ser eternos”.

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Singapur.- El Diálogo Shangri-La, el foro de seguridad y defensa más importante de Asia, arranca en Singapur su reunión anual, marcada por la guerra en Irán.

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Astaná.- Kazajistán acoge la cumbre de la Unión Económica Euroasiática, donde se abordarán las actuales tensiones entre Rusia y Armenia por las aspiraciones de este último de ingresar en la Unión Europea.

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Bogotá.- El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, habla en una rueda de prensa sobre los avances de la construcción de la Primera Línea del Metro.

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Ciudad de México.- Estados Unidos y México concluyen su nueva ronda de negociaciones bilaterales de dos días para la revisión del tratado de libre comercio entre ambos países y Canadá (T-MEC).

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Caracas.- Jubilados protestan en Caracas para exigir pensiones dignas y que cubran la canasta básica alimentaria, luego del aumento de bonificaciones, a 70 dólares mensuales, anunciado a finales de abril por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

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París.- Once departamentos de Francia, incluyendo París, están este viernes en alerta naranja por calor -la más grave antes de la máxima, de color rojo- debido a «unas temperaturas extraordinariamente altas para finales de mayo», con máximas que pueden alcanzar los 38 grados y mínimas nocturnas que no bajarán de los 20, lo que se considera como noches tropicales.

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Lima.- Perú presenta sus nuevos datos de población, como resultado del censo nacional realizado en 2025. Auditorio del Banco de la Nación.

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Ciudad de Panamá.- Presentación en Panamá de la ‘Guía de Acceso a la Información Pública’, como parte del proyecto ‘Apoyo al Periodismo Independiente y la Lucha contra la Desinformación’ financiado por la Unión Europea (UE).

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Miami – El ‘príncipe de la salsa’ Luis Enrique, conocido por su éxito ‘Yo no sé mañana’, habla en una entrevista con EFE sobre ‘El Alma En Clave’. su primer disco inédito en 13 años, grabado entre Miami, Venezuela y Puerto Rico.

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Amberes (Bélgica).- Un dibujo del pintor Peter Paul Rubens que representa a tres apóstoles y un manuscrito redactado cuando tenía 30 años han sido redescubiertos y sacados a la luz por primera vez en su ciudad natal, Amberes, donde la casa museo del artista exhibe una hoja de cuaderno de hace más de 400 años.

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Miami.- Investigadores de Florida desarrollan clases de natación para niños con autismo.

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Ciudad de Panamá.- Primero, de niña, María Toro se empapó del folclore de Galicia, luego estudió en un conservatorio flauta travesera, se especializó en jazz y lo fusionó con el flamenco, pero un viaje a África le hizo volver a sus orígenes gallegos. Ahora, de viaje en Panamá, disfruta de la mezcla con músicos locales.

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Quito.- Bajo las luces amarillentas y violetas del Teatro Victoria, en Quito, y con apenas una decoración austera como escenografía, un elenco de actores con discapacidad visual se subió el pasado sábado al escenario para reivindicar, desde el teatro, la inclusión real de este colectivo en todas las facetas de la vida, incluidas las artes escénicas.

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Tijuana (México) – La elección de la selección de Irán de Tijuana como campamento base del Mundial del 2026 ha impulsado la coordinación de un operativo especial de seguridad de México y Estados Unidos, mientras habitantes de esta ciudad fronteriza anticipan una mezcla de curiosidad e inesperado ambiente futbolero.

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Bogotá.- Entrenamiento y zona mixta de la selección colombiana en el Estadio Metropolitano de Techo previo al partido de despedida del equipo cafetero contra Costa Rica que se celebrará el próximo lunes 1 de junio en el Estadio El Campín de Bogotá. Estadio Metropolitano de Techo.

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Miami.- La división del FBI en Miami explica en una rueda de prensa los preparativos de seguridad para los partidos de Mundial y las actividades relacionadas que tendrán lugar en el sur de la Florida.

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Teresópolis (Brasil).- Rueda de prensa de jugadores de la selección brasileña durante la concentración de la Canarinha para el Mundial 2026.

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Teresópolis (Brasil).- Entrenamiento de la selección brasileña durante la concentración de la Canarinha para el Mundial 2026.

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lgs/EFETV

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