Visita de Ayuso a México genera 60 % de rechazo en redes, según análisis digital

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Ciudad de México, 7 may (EFE).- La visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a México ha generado más de 21,2 millones de impresiones en redes sociales, donde cerca del 60 % de las opiniones rechazan su presencia al considerarla una «intromisión extranjera», según un estudio difundido este jueves por la estudio de la empresa de análisis digital DINAMIC.

Según un análisis de inteligencia digital realizado por la consultora digital, un 33 % de la conversación se centró en críticas por presunta injerencia política extranjera, mientras que un 27 % reflejó sentimientos nacionalistas mexicanos y referencias históricas vinculadas al colonialismo español.

El estudio también identificó que el 22 % de las publicaciones recurrieron al humor, memes y sátira política, mientras que el 18 % expresó respaldo a la política española y a sus posturas conservadoras.

La conversación se concentró principalmente en Facebook (38 %), YouTube (21 %) y X (20 %).

Además, el software detectó apenas 1,13 % de actividad atribuida a bots, por lo que la discusión fue considerada mayoritariamente orgánica.

El análisis se realizó entre el domingo 3 y el miércoles 6 de mayo, y también incluyó las plataformas TikTok (13 %) e Instagram (8 %).

El domingo pasado, Ayuso inició una gira de diez días por México con actividades políticas, empresariales y culturales, con el objetivo de reivindicar «todo lo que une» a España y México, según el gobierno madrileño.

Sin embargo, su visita ha generado polémica tras defender la conquista y el mestizaje como parte del legado entre ambos países, además de afirmar que «las cadenas del socialismo» están provocando la muerte de la democracia y señalar al partido gobernante en México como responsable de esa deriva.

Las declaraciones provocaron la respuesta de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien criticó la reivindicación de Hernán Cortés y difundió un documento histórico de 1548 sobre las «atrocidades» atribuidas al conquistador. EFE

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