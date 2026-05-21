Von der Leyen y Costa llegan a México para visita de trabajo y firma de acuerdo

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Ciudad de México, 20 may (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, llegaron este miércoles a México para cumplir una visita de trabajo en la que se espera firmen el Acuerdo Global Modernizado.

Von der Leyen y Costa se reunirán el viernes con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en lo que la será primera cumbre bilateral en más de una década entre la Unión Europea (UE) y México.

El canciller mexicano, Roberto Velasco, fue el encargado de recibir a Von der Leyen y Costa, según indicó en un mensaje la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, Cancillería).

«Recién llegado a Ciudad de México para la 8ª Cumbre UE-México con la presidenta Claudia Sheinbaum. Estoy encantado de estar en este país maravilloso y con tanto potencial. Nuestras relaciones viven su mejor momento. La UE y México están a punto de iniciar una nueva era», apuntó Costa en un mensaje en redes sociales.

México llega a la cita con la expectativa de profundizar su relación comercial, diversificar sus exportaciones y reforzar sus lazos políticos en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos.

La meta oficial es elevar 50 % las exportaciones mexicanas a la UE para 2030, de 23.800 millones de dólares a 36.100 millones, mediante los 12 productos con mayor participación de mercado y otros 17 con potencial de crecimiento.

Para México, el acuerdo representa una oportunidad para que empresas y agricultores, incluidas pequeñas y medianas empresas, entren de forma preferencial y prácticamente sin aranceles a los 27 países de la Unión Europea.

La UE es el tercer socio comercial más grande de México, mientras que el país norteamericano representa el segundo socio comercial más importante en Latinoamérica. Bruselas ve el acuerdo como una «poderosa herramienta geopolítica y económica» que llevará la relación «al siguiente nivel».

En un mensaje aparte, Velasco informó que también recibió a la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, con quien, dijo, sostendrá una reunión de trabajo el jueves previo al arranque de las actividades de la VIII Cumbre México-Unión Europea. EFE

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