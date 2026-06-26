Wadephul se reunirá el lunes con Rubio en EE.UU. y viajará a tres países de América Latina

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Berlín, 26 jun (EFE).- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, viajará el próximo lunes a Estados Unidos, donde se reunirá con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, tras lo cual irá a Paraguay para participar en la cumbre del Mercosur y posteriormente visitará Argentina y Brasil.

En una rueda de prensa ordinaria, Martín Giese, portavoz de Exteriores, precisó que Wadephul abordará con Rubio en Washington la situación en Oriente Medio, así como el apoyo a Ucrania y los preparativos de la cumbre de la OTAN de julio en Ankara.

El mismo lunes por la tarde, el jefe de la diplomacia alemana viajará rumbo a la capital paraguaya, Asunción, donde el martes participará en la cumbre de los países del Mercosur, cuya presidencia de turno ostenta Paraguay.

Al margen de la cumbre, Wadephul se reunirá con el presidente y el canciller de Paraguay, Santiago Peña y Rubén Ramírez, respectivamente, así como con el presidente de Chile, José Antonio Kast, y su homólogo chileno, Francisco Pérez Mackenna.

A continuación, el político conservador alemán viajará a Argentina, dónde el miércoles mantendrá conversaciones con su homólogo argentino, Pablo Quirno, con quien firmará una declaración de intenciones para estrechar la colaboración entre ambos países en el ámbito de las materias primas.

Wadephul visitará asimismo el memorial Parque de la Memoria a las víctimas de la dictadura militar y el Estadio Monumental del River Plate.

En Buenos Aires se reunirá asimismo con representantes de empresas alemanas en Argentina y con representantes de la sociedad civil argentina.

A continuación, el ministro alemán se desplazará a la metrópoli económica brasileña de São Paulo, donde el jueves participará en una conferencia de la Cámara de Comercio Exterior Alemana sobre las oportunidades del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, y mantendrá conversaciones con empresarios alemanes y brasileños, además de reunirse con alumnos del Instituto Goethe.

El jueves, Wadephul proseguirá su viaje hacia Brasilia, donde se reunirá con su homólogo brasileño, Mauro Vieira, con quien firmará una declaración de intenciones sobre el intercambio diplomático entre Alemania y Brasil.

Su agenda incluye una conferencia sobre la cooperación germano-brasileña en el ámbito de las materias primas críticas, así como conversaciones con representantes de asociaciones empresariales brasileñas.

«Tras la entrada en vigor provisional del acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur, queremos aprovechar rápidamente el potencial que este acuerdo genera, especialmente para la economía alemana», afirmó el portavoz.

En este sentido, es positivo que viaje acompañado de una delegación económica en representación, sobre todo, de empresas del sector de las materias primas críticas, pero también de los ámbitos de la energía, la seguridad y la defensa, precisó.

Wadephul también estará acompañado de miembros del Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento alemán, y, en calidad de invitado y embajador deportivo, del futbolista germano-brasileño Cacau. EFE

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