Wall Street abre en verde impulsado por la banca y el S&P 500 roza su mejor marca

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Nueva York, 15 abr (EFE).- Wall Street abrió en verde este miércoles, y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,27 % impulsado un día más por los sólidos resultados de la banca, mientras que el S&P 500 empezó la jornada a las puertas de alcanzar los 7.000 puntos.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 129 puntos, hasta los 48.665; el selectivo S&P 500 subía un 0,27 %, hasta las 6.986 unidades; y el tecnológico Nasdaq avanzaba un 0,40 %, hasta los 23.732 puntos.

Los inversores siguen mostrando resiliencia pese a la incertidumbre geopolítica. El Nasdaq encadena 10 sesiones seguidas con ganancias, mientras que el S&P 500, que roza su mayor cifra histórica de 7.002 puntos, encadena 9 de las últimas 10 sesiones en verde.

Sin embargo, los inversores mantienen la atención en el conflicto con Irán y en el bloqueo impuesto por Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dicho en las últimas horas que la guerra con Irán «está a punto de terminarse» y que habrá nuevas negociaciones de paz con el país persa tras el fracaso de la primera ronda en Islamabad (Pakistán).

En el sector bancario, Morgan Stanley se anotó este miércoles un beneficio neto de 5.567 millones de dólares en el primer trimestre, un 29 % más que un año antes, según informó la entidad, que subía un 4,15 % en bolsa.

Bank of America, que también publicó sus resultados este miércoles con beneficio del primer trimestre de un 17 %, también avanzaba en Wall Street un 1,44 %.

Ayer, otros de los principales bancos del país como Wells Fargo, Citigroup o JP Morgan Chase publicaron sus cuentas, en las que anunciaron amplios beneficios.

En el sector tecnológico, Broadcom crecía casi un 4 % después de que Meta anunciara una ampliación de su alianza para implementar chips personalizados basados en la tecnología del fabricante. EFE

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