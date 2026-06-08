Xi alaba una amistad «invencible» al iniciar su viaje a Corea del Norte

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El presidente chino, Xi Jinping, ensalzó la amistad «invencible» con Corea del Norte al iniciar este lunes su primera visita en siete años a este hermético país asiático, dotado del arma nuclear.

Durante décadas, China ha sido con diferencia el principal aliado comercial de Pyongyang y ha proporcionado un apoyo económico y diplomático crucial para un país sometido a múltiples sanciones internacionales.

Las autoridades colocaron en el aeropuerto una alfombra roja flanqueada por soldados. En la pista, el líder norcoreano, Kim Jong Un, y su esposa Ri Sol Ju, recibieron a Xi y su cónyuge Peng Liyuan.

Los dos líderes estrecharon las manos y unos niños entregaron flores al mandatario chino y su esposa. Bajo las banderas de ambos países, una pancarta daba «una calurosa bienvenida al camarada Xi Jinping» y celebraba su «amistad inquebrantable».

Se trata del primer viaje al extranjero de Xi en 2026, quien en las últimas semanas recibió en Pekín a los presidentes estadounidense, Donald Trump, y ruso, Vladimir Putin.

La Casa Blanca dijo el mes pasado que Xi y Trump «confirmaron su objetivo compartido de desnuclearizar Corea del Norte» durante su cumbre en Pekín.

Sin embargo, la influyente hermana de Kim Jong Un afirmó antes de la llegada de Xi que el programa nuclear de Pyongyang es «una línea de la que no hay vuelta atrás».

Minseon Ku, profesora de diplomacia de la Universidad DePaul estadounidense, declaró a la AFP que «probablemente Pekín haya aceptado a Corea del Norte como potencia nuclear», pero que Xi reclamará a Kim «estabilidad por encima de todo».

China «siempre ha dado prioridad a la estabilidad y actualmente tiene que gestionar sus relaciones y diferencias con Estados Unidos», afirmó Ku.

– Potencia nuclear «irreversible» –

Para Seong-Hyon Lee, del Centro Asiático de la Universidad de Harvard, la política de Pekín está orientada a «garantizar la perdurabilidad del régimen», en lugar de buscar su desnuclearización.

«La estrategia regional de China se beneficia de un Estado tapón estable, fuertemente armado y alineado, que absorbe la capacidad militar de Estados Unidos y sus aliados», comentó el académico a la AFP.

Durante el primer mandato de Donald Trump, Estados Unidos practicó un acercamiento diplomático con Corea del Norte que finalmente fracasó por desacuerdos sobre el alcance de la desnuclearización y el alivio de las sanciones.

Desde entonces, Pyongyang ha asegurado en multitud de ocasiones que su estatus de potencia nuclear es «irreversible».

Al mismo tiempo, el régimen norcoreano se ha ganado el crucial apoyo de Rusia tras enviar soldados para luchar junto a las fuerzas rusas en Ucrania.

Algunos analistas afirman que este viaje de Xi puede buscar contrarrestar la creciente influencia de Rusia sobre Corea del Norte, aunque la experta en diplomacia Ku discrepa en este punto.

«Las relaciones de poder entre Moscú y Pyongyang son más equitativas que las de Pekín y Pyongyang. Moscú necesita a Kim para su guerra en Ucrania tanto como Kim necesita el intercambio de tecnología y los alimentos de Rusia», afirmó.

– «Siempre invencible» –

En un artículo publicado en la portada del diario estatal norcoreano Rodong Sinmun, Xi se comprometió a una cooperación más estrecha.

«No importa cómo cambian los tiempos o cómo evoluciona la situación internacional, la tradicional amistad entre China y Corea del Norte se mantendrá siempre invencible», escribió.

Xi se reunió por última vez con Kim en septiembre, cuando invitó al líder norcoreano y a Putin a un desfile militar en Pekín con motivo del 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.

Cerca de la frontera entre las dos Coreas, Jun Sang-gab, un guía turístico surcoreano de 65 años, confía en que el Norte tome ejemplo de China y «abra su economía».

«Si ellos se consolidan económicamente, no habrá incidentes como una unificación armada o una guerra», declaró a la AFP.

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