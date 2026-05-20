Xi y Putin firman declaración conjunta de fortalecimiento de cooperación estratégica

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Pekín, 20 may (EFE).- Los presidentes de China, Xi Jinping, y Rusia, Vladímir Putin, firmaron hoy una declaración conjunta para el fortalecimiento de la cooperación estratégica y una profunda asociación, y también para el reforzamiento de las relaciones de buena vecindad, amistad y cooperación.

Además, ambos mandatarios aprobaron una segunda declaración sobre el establecimiento de un mundo multipolar y unas relaciones de nuevo tipo, durante una ceremonia celebrada en la capital china.

Seguidamente, Xi y Putin presidieron también la firma de una veintena de acuerdos y memorandos de entendimiento entre Rusia y China.

Entre los documentos firmados figuran memorandos de cooperación científico-técnica, energética, preparación de cuadros, políticas antimonopolio, transporte ferroviario, entre otros.

Xi recibió este miércoles con honores en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín a su homólogo ruso, que llegó la víspera a China para su vigesimoquinta visita al país, menos de una semana después del viaje realizado por el mandatario estadounidense, Donald Trump.

El viaje coincide con el 25.º aniversario del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre China y Rusia y con el 30.º aniversario del establecimiento de su asociación estratégica, dos efemérides que ambos gobiernos han usado para subrayar la continuidad de sus vínculos.

Putin difundió antes de aterrizar en Pekín un mensaje dirigido al pueblo chino en el que calificó a Xi de «buen amigo», afirmó que las relaciones entre ambos países han alcanzado un nivel «sin precedentes» y sostuvo que Moscú y Pekín desempeñan un papel «estabilizador» en la escena internacional.

Poco antes del inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania en 2022, Xi y Putin proclamaron en Pekín una «amistad sin límites», una fórmula que desde entonces ha acompañado el estrechamiento de los vínculos políticos, comerciales y energéticos entre ambos países.EFE

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