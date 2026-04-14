Yemen denuncia ante ONU la «injerencia iraní» y lamenta haber sido arrastrado a la guerra

2 minutos

Naciones Unidas, 14 abr (EFE).- El representante de Yemén ante la ONU, Abdullah Ali Fadhel Al Saadi, denunció este martes la «injerencia iraní» en los asuntos internos de su país que, según dijo, le ha acabado convirtiendo en un escenario de la guerra regional en Oriente Medio.

«Advertimos contra la continua injerencia iraní en los asuntos internos de Yemen mediante la financiación, el armamento y el apoyo a las milicias terroristas que desean implicarse en conflictos regionales que sirvan a la agenda y los intereses de Irán», declaró el representante del gobierno internacionalmente reconocido del Yemen, en una sesión del Consejo de Seguridad sobre la situación en la región y en especial en su país.

Durante su intervención, Al Saadi cargó duramente contra Irán y «su continua insistencia en exportar crisis, sembrar el caos y socavar la seguridad y la estabilidad en la región», y rechazó los ataques contra sus vecinos que Teherán inició como represalia al ataque conjunto de Estados Unidos e Israel que desató el conflicto el pasado 28 de febrero.

Los hutíes de Yemen, al igual que Hizbulá en el Líbano, son un grupo chií, históricamente respaldado por Irán, que se unió al conflicto como represalia a los ataques sobre el país persa.

«El Gobierno de Yemen reitera su firme rechazo y su enérgica condena a estos ataques, incluidos los llevados a cabo directamente o a través de intermediarios y milicias afiliadas al régimen iraní», dijo el diplomático yemení.

POr ello, denunció que la acción de los hutíes, que incluso han lanzado ataques contra Israel, constituye «un desafío fundamental para cualquier futuro proceso político».

«El Gobierno de Yemen afirma que cualquier proceso político futuro debe basarse en el restablecimiento de las instituciones estatales, el monopolio de las armas en manos del Estado y el fin de todas las formas de rebelión generalizada», apuntó.

Según Al Saadi, el Gobierno yemení sigue avanzando sobre «la base de los progresos logrados en los planes de recuperación económica y reforma», entre ellos la independencia de su banco central y la construcción de instituciones estatales sólidas.

También agradeció los esfuerzos de la ONU para garantizar el intercambio de prisioneros con los hutíes y reiteró su compromiso con la liberación de «todos por todos «. EFE

ecs/nqs/rcf