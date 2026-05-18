Zalazar llega a la concentración con Uruguay tras su fichaje por el Sporting

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Montevideo, 18 may (EFE).- El centrocampista Rodrigo Zalazar se incorporó este lunes a la concentración de la selección de Uruguay después de que el pasado viernes se anunciase su llegada al Sporting portugués por 30 millones de euros, siendo el traspaso más caro hasta la fecha entre dos clubes de ese país.

El jugador, que militaba en el Braga, llegó al complejo deportivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para los entrenamientos de cara al próximo Mundial, que se jugará entre junio y julio en Estados Unidos, Canadá y México.

Zalazar se une a Facundo Pellistri, Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres, que fue el primero en arribar al Complejo Celeste.

Por su parte, Pellistri, del Panathinaikos y entrenado por el español Rafa Benítez, llegó tras disputar ocho partidos de la liga griega y ser titular en tres de ellos, en una temporada marcada por las lesiones.

El extremo Brian Rodríguez se sumó al equipo tras una destacada campaña con el América mexicano, avalado por sus 13 goles. Ahora, el atacante se pone a las órdenes del seleccionador Marcelo Bielsa, quien ha hecho de él un jugador importante durante las eliminatorias sudamericanas.

La semana pasada, la AUF remitió a la FIFA la nómina preliminar de 55 futbolistas reservados por Bielsa de cara a la Copa del Mundo, una lista que no es de publicación obligatoria.

El próximo 30 de mayo se dará a conocer la convocatoria definitiva de 26 jugadores que representarán a la Celeste en la cita mundialista y, por el momento, queda en duda la inclusión de varias figuras que se recuperan a contrarreloj de sus lesiones.

Entre los casos más preocupantes destacan José María Giménez, del Atlético de Madrid, y Giorgian de Arrascaeta, que se recupera de una fractura en la clavícula derecha.

El panorama médico lo completan Joaquín Piquerez, operado en marzo tras romperse los ligamentos del tobillo derecho, y el guardameta Sergio Rochet, quien el pasado sábado sufrió una recaída de sus molestias lumbares.

Uruguay está en el Grupo H y debutará el 15 de junio ante Arabia Saudí, se medirá con Cabo Verde el 21 y concluirá la fase de grupos contra España el día 26 en el Estadio de Guadalajara, en México.

La Celeste terminó cuarta en las eliminatorias de la Conmebol y llegará al torneo con el recuerdo amargo de Qatar 2022, cuando quedó eliminada en la fase de grupos. EFE

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