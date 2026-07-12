Zelenski anuncia cambios en su Gobierno y la primera ministra pasará a política exterior

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Berlín, 12 jul (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este domingo cambios en su gobierno, con el fin de garantizar la aplicación de una estrategia política renovada, y que incluye la marcha tras apenas un año en el cargo de la primera ministra, Yulia Sviridenko, que asumirá una nueva responsabilidad en política exterior.

«Ucrania está cambiando su estrategia política. Cada eje prioritario de la política exterior estará a cargo de una persona concreta con amplia experiencia, capaz de llevar a cabo lo que acordamos entre líderes y lo que espera el pueblo ucraniano», indicó el presidente en un mensaje en Telegram.

«Hemos determinado que, para llevar a cabo estos cambios, es necesaria una renovación del Consejo de Ministros. Agradezco a Yulia su labor clara, estable y eficaz en el cargo de primera ministra (…) y le he propuesto que encabece una nueva e importante línea de actuación en las relaciones con un socio clave», precisó.

Zelenski subrayó que entre los ejes prioritarios de la política exterior están aquellos relacionados con Estados Unidos y los acuerdos sobre licencias para la fabricación de misiles Patriot, así como otras formas de cooperación bilateral en materia de seguridad, que deben traducirse en logros concretos para ambos Estados y para las empresas de ambos países, dijo.

Asimismo destacó el proyecto antibalístico europeo, «que puede convertirse en uno de los mayores avances para el fortalecimiento de Europa en esta década».

Subrayó asimismo la necesidad de avanzar con claridad con la Unión Europea (UE) hacia la adhesión de Ucrania y la profundización de todos los vínculos -económicos, políticos y culturales-.

Otras áreas de cooperación diplomática son los países vecinos de Ucrania, cuyas relaciones necesitan una nueva base, especialmente en lo que respecta a Polonia y Hungría; la región de Oriente Próximo y el Golfo, como una de las área de cooperación global con mayor potencial en materia de seguridad y economía; China, y las organizaciones internacionales clave que influyen en las decisiones globales y pueden contribuir en mayor medida a poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania, añadió.

Zelenski adelantó que este cambio de estrategia política también afectará a la política interior y anunció, asimismo, cambios en la composición de la dirección de las fuerzas del orden.

Sviridenko, por su parte, confirmó que abandona el cargo de primera ministra, pero mostró su disposición a «seguir sirviendo al Estado ucraniano y a cumplir con las tareas encaminadas a reforzar la posición de Ucrania, defender los intereses nacionales y acercar una paz justa».

«Hemos debatido con el presidente los retos a los que se enfrenta nuestro país y los cambios necesarios para reforzar la labor del Gobierno y las relaciones con nuestros socios internacionales. Hoy es sumamente importante aunar todas las fuerzas y recursos para fortalecer Ucrania», escribió en un mensaje en Telegram.

Expresó su agradecimiento a Zelenski por su confianza y alta valoración del trabajo de su equipo de gobierno. EFE

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