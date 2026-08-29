Zelenski califica de inaceptable y de negligencia almacenar armas cerca de viviendas

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Berlín, 29 ago (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó este sábado de «inaceptable» y de negligencia que se haya vuelto a producir una tragedia como la de este viernes, en la que murieron al menos 37 personas al ser alcanzado en un ataque ruso un almacén que albergaba munición en el distrito de Bucha, en la región de Kiev.

Tras lo ocurrido el pasado 6 de julio en Vishneve, cerca de Kiev, en la que nueve personas murieron y más de 280 viviendas resultaran dañadas después de que a un ataque ruso siguiera una detonación prolongada en unos almacenes de municiones, «otro crimen similar es absolutamente inaceptable», dijo en un discurso a la nación.

«Es una situación terrible, así como una negligencia atroz de quienes almacenaban explosivos justo al lado de la gente», denunció al referirse a lo ocurrido el viernes en la localidad de Mila, en el distrito de Bucha, donde tras un ataque ruso se produjo una detonación en cadena.

«El primer impacto se produjo en un lugar de almacenamiento de munición que, sin duda, no debería haber estado allí. Almacenes de las Fuerzas de Defensa», recriminó a los responsables.

Se registraron detonaciones de proyectiles, minas, otras municiones y drones a una escala significativa, señaló.

Agregó que se ha abierto una causa penal y subrayó que debe llevarse a cabo una investigación exhaustiva de todos los hechos.

Aseguró que el fiscal general, el Ministerio del Interior, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas disponen de todo lo necesario para la investigación.

Recordó que todavía se están retirando escombros, por lo que el número de víctimas mortales todavía podría aumentar.

Según el último balance, se tiene constancia de 37 muertos y quince heridos, mientras otras dos personas figuran como desaparecidas.

Además, cerca de 400 personas tuvieron que ser evacuadas de la zona.

También el Ministerio de Defensa y el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania calificaron de «inadmisible» la ubicación de almacenes de munición cerca de zonas residenciales.

«Todos los responsables de las Fuerzas de Seguridad y Defensa, así como del complejo industrial de defensa, deben llevar a cabo una auditoría exhaustiva de los lugares donde se almacenan armas y municiones. Este tipo de instalaciones no deben encontrarse cerca de viviendas», insta el Ministerio de Defensa en un comunicado en Telegram.

También el Estado Mayor insistió en que es inadmisible ubicar depósitos de municiones y otras instalaciones similares cerca de zonas urbanizadas y de lugares donde se encuentran civiles y recordó que la orden que lo prohíbe sigue vigente.

Al mismo tiempo subrayó que la causa principal de la tragedia ocurrida el viernes es el país agresor, Rusia. EFE

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