Zelenski pide ayuda a Trump para poner fin a la guerra antes del invierno

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Kiev, 22 sep (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, expresó este martes durante una reunión con el presidente de EE.UU., Donald Trump, su deseo de poder terminar la guerra con Rusia antes del invierno, y dijo contar con la ayuda del inquilino de la Casa Blanca para que el conflicto se acabe lo antes posible.

«Espero que pongamos fin a esta guerra y el presidente Trump nos ayude a terminar esta guerra. Creo que necesitamos hacerlo, si es posible, antes del invierno», dijo antes de que los medios se retiraran de la reunión que mantuvo con Trump en la sede de la ONU en Nueva York, donde ambos participan en la Asamblea General de Naciones Unidos.

El presidente estadounidense, que había dicho previamente desde el estrado de la Asamblea que la guerra ruso-ucraniana terminará antes de lo que muchos creen, asintió a las palabras de Zelenski.

Las preguntas de los reporteros se dirigieron exclusivamente a Trump, que se mostró evasivo en todas sus respuestas.

A la cuestión de si EE.UU. permitirá a Ucrania fabricar por ella misma misiles interceptores para sistemas antiaéreos Patriot, dijo que es «posible» y adelantó que el asunto sería tratado por los dos presidentes con sus equipos presentes una vez los periodistas salieran de la sala.

Trump prometió en julio a Zelenski en la cumbre de la OTAN de Ankara que le daría los permisos necesarios para fabricar estos misiles, pero posteriormente ha parecido dar marcha atrás en alguna de sus declaraciones públicas.

Los periodistas también le preguntaron si cree posible la reunión a tres con el líder ruso, Vladímir Putin, que plantea Zelenski para la cumbre del G20 que ha de celebrarse en diciembre en Miami.

Trump se limitó a decir que Putin está dispuesto a reunirse con él como ya lo hizo en Alaska en agosto de 2025. Después afirmó como suele hacerlo que tanto Zelenski como Putin quieren poner fin a la guerra.

Sobre la ley aprobada recientemente por el Congreso que le da facultades para imponer aranceles a los países que financien el esfuerzo de guerra del Kremlin con la compra de petróleo ruso, señaló solo que es «muy severa» y le otorga grandes poderes.

Preguntado sobre si hablaría en la reunión que tiene prevista con el presidente de China, Xi Jinping, no dio una respuesta clara y pasó a ensalzar su relación con el líder comunista. China es el principal comprador de petróleo ruso. EFE

mg/mgr