Zimbabue repatría a 74 ciudadanos de Sudáfrica tras la ola de ataques xenófobos

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Nairobi, 7 jun (EFE).- Un primer grupo de 74 ciudadanos zimbabuenses llegaron a su país este domingo tras ser repatriados desde Sudáfrica por la ola de ataques xenófobos que ha sacudido ese país en los últimos meses, confirmó a EFE el Gobierno zimbabuense.

Según detalló a EFE el ministro de Asuntos Exteriores, Amon Murwira, los repatriados llegaron en autobús al puesto fronterizo de Beitbridge, en un viaje organizado por la embajada de Zimbabue en Pretoria.

«El Gobierno de Zimbabue está siguiendo de cerca los acontecimientos que están teniendo lugar en Sudáfrica, con ataques xenófobos contra ciudadanos extranjeros y aconseja a sus nacionales que se pongan en contacto con nuestra Embajada si se encuentran en peligro o desean volver a casa», declaró el ministro.

Tras su llegada, los repatriados están siendo atendidos por el Departamento de Bienestar Social, antes de ser reunidos con sus familias, detalló, al señalar que el Gobierno zimbabuense está en contacto con el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa.

En los últimos meses, el movimiento antiinmigración sudafricano March & March ha convocado protestas, en ocasiones violentas, contra migrantes irregulares, a quienes culpa de los problemas económicos del país, la deficiente prestación de servicios públicos o las altas tasas de delincuencia.

Grupos antiinmigración han exigido incluso a ciertos grupos de extranjeros que abandonen el país antes del próximo 30 de junio y han llegado a impedir que migrantes africanos accedan a atención médica y a educación en instalaciones públicas.

Esto llevó a Ghana el pasado 7 de mayo a pedir a la Unión Africana (UA) que aborde los ataques xenófobos y envíe una «misión de investigación» a Sudáfrica.

La tensión se ha expandido además a países como Guinea-Bisáu y Nigeria, que convocaron a los embajadores sudafricanos en sus territorios.

El Gobierno nigeriano informó de que unos 130 compatriotas solicitaron ser repatriados tras los ataques, mientras al menos 300 mozambiqueños que los sufrieron regresaron a su país por su cuenta la pasada semana.

Además de Zimbabue, Ghana y Malaui han repatriado a cientos de ciudadanos, mientras Kenia, Malaui y Lesoto han emitido alertas de seguridad para sus ciudadanos en Sudáfrica, cuyo Gobierno ha condenado estos ataques, aunque ha reivindicado su derecho a frenar la inmigración irregular.

Las tensiones xenófobas son un problema recurrente en el país sudafricano que acoge a casi tres millones de extranjeros, de los cuales el 90 % proceden de otras naciones africanas.

Esa circunstancia ha desembocado en oleadas de protestas violentas, especialmente en los barrios más vulnerables, siendo las más graves a finales de 2019, con 18 extranjeros muertos, según datos de la ONG Human Rights Watch (HRW). EFE

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