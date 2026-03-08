Bilan favorable pour le 13e Salon interjurassien de la formation

Keystone-SDA

Les portes du 13e Salon interjurassien de la formation se sont refermées dimanche sur un bilan très positif, selon ses organisateurs. Environ 10'000 personnes ont foulé les travées du Forum de l’Arc à Moutier (JU) durant les cinq jours de la manifestation.

1 minute

(Keystone-ATS) Quelque 4000 écoliers des 9e, 10e et 11e Harmos, ainsi que des classes de transition, ont découvert les plus de 200 métiers présentés, souvent par des apprentis. Sur les stands, ils ont eu la possibilité de tester des activités en situation réelle et ainsi, de bien se rendre compte de quelques facettes des différents métiers.

En plus des visites organisées dans le cadre scolaire, les organisateurs ont signalé, dans un communiqué diffusé dimanche, un «fort engouement» des visites en famille le week-end. Un constat qui «témoigne de l’implication des parents dans le choix professionnel de leurs enfants».

Enfin, l’organisation salue encore l’engagement des exposants, pour leur «imagination et créativité». Les invités d’honneur, la ville de St-Imier (BE) et les métiers liés au cheval, ont également attiré un grand nombre de visiteurs. L’IA et les réseaux sociaux ont aussi été largement thématisés à l’occasion de l’édition.

La prochaine édition du Salon interjurassien de la formation aura lieu à Moutier en 2028.