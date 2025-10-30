Des élus bourgeois demandent de combattre l’extrémisme violent

Keystone-SDA

Interdiction des pyrotechnies, peines de prison, reconnaissance faciale: suite à la manifestation pro-Palestine Gaza qui avait dégénéré le 11 octobre à Berne, des parlementaires bourgeois réclament une action nationale "halte à l’extrémisme violent".

(Keystone-ATS) Les mesures ont été présentées jeudi à Berne par l’Alliance Sécurité Suisse, qui regroupe des élus du Centre, du PLR et de l’UDC. Le simple fait de porter des objets touchant à la pyrotechnie ou aux lasers lors de rassemblements devrait être interdit.

D’autres propositions concernent les services de renseignements et les poursuites judiciaires. Après des appels à la violence, des surveillances pourraient être effectuées de façon «ciblée». L’alliance veut aussi promouvoir l’utilisation de la reconnaissance faciale, assistée par intelligence artificielle.

Selon elle, quiconque exerce de la violence contre la police devrait écoper d’une peine privative de liberté d’au moins un an. De plus, les personnes contrôlées pourraient être détenues jusqu’à 48 heures et répondre des dommages matériels.