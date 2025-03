Des millions de Cubains passent une deuxième nuit sans courant

Keystone-SDA

Des millions de Cubains se préparaient samedi soir à passer une deuxième nuit sans électricité, au lendemain d'une nouvelle panne générale qui touche l'île, la quatrième en moins de six mois.

(Keystone-ATS) Pendant toute la journée, les autorités ont bataillé pour relancer le système électrique national, en panne depuis plus de 24h, mais ont reconnu que les progrès étaient lents.

« Le rétablissement (de l’électricité) n’est pas aussi rapide que l’espéraient les spécialistes, mais ils continuent à travailler pour y parvenir dans les plus brefs délais », a fait savoir le média d’Etat Granma.

La grande majorité des 9,7 millions de Cubains s’apprêtaient à passer une deuxième nuit sans courant, nombre d’entre eux se montrant résignés alors qu’ils subissent leur quatrième panne générale d’électricité depuis octobre.

« Cela fait maintenant 24 heures que nous sommes privés d’électricité et rien n’indique qu’elle sera bientôt rétablie. Certains habitants de la province ont eu au moins quelques heures d’électricité, mais nous n’en avons pas eu une seconde », se désole Daymi Echenique, 26 ans, une habitante de Consolacion del Sur, jointe par téléphone dans la province de Pinar del Rio (ouest).

Entre 1 et 2 jours

Rubén Borroto, 69 ans, vit dans le quartier populaire du Cerro, à La Havane, au septième étage d’un immeuble. Il se retrouve sans ascenseur et sans eau, les pompes à eau étant paralysées par la coupure.

« Je me sens mal, je me sens coincé, très contrarié, et le pire, c’est qu’on ne sait pas quand l’électricité va revenir. Lors de la précédente panne, ils n’ont pas mis autant de temps à la rétablir », a-t-il déclaré à l’AFP.

L’île a déjà subi trois pannes généralisées pendant le dernier trimestre 2024. Deux ont duré plusieurs jours et la dernière environ 24 heures.

Dans certaines rues de La Havane, où l’activité a été ralentie toute la journée, des habitants cuisinaient au feu de bois, a constaté l’AFP.

Les autorités ont indiqué samedi matin que des circuits parallèles avaient été mis en place dans diverses provinces permettant de fournir de l’électricité aux secteurs prioritaires et à certains quartiers proches.

« Plusieurs provinces ont des circuits parallèles et les unités de génération commencent à être synchronisées » avec le système électrique national, a déclaré le président cubain Miguel Diaz-Canel sur X.

Mais dans plusieurs provinces, comme à La Havane ou à Santiago de Cuba, ces circuits n’ont pas tenu, ont reconnu les autorités.

« Le courant a été rétabli vers 15 heures, mais deux heures plus tard, il a de nouveau été coupé », a expliqué à l’AFP Carlos, 72 ans, un habitant de Santiago de Cuba, la deuxième ville du pays avec ses 500’000 habitants.

« De mal en pis »

La panne s’est produite en début de soirée vendredi sur une sous-station située dans la banlieue de La Havane, provoquant la déconnexion du système à l’échelle du pays.

Il s’agit de la première coupure de courant généralisée de l’année, bien que la population soit confrontée depuis de longs mois à des pannes quasi quotidiennes de quatre ou cinq heures dans la capitale. Dans les provinces, ces délestages peuvent durer plus de 20 heures.

« Que Dieu nous aide, ce pays va de mal en pis! » se désolait Xiomara Castellanos, 82 ans, dans le quartier du Vedado à La Havane. L’octogénaire s’inquiète pour le peu de nourriture qu’elle a dans son réfrigérateur et qu’elle va devoir manger avant que les denrées ne pourrissent si l’électricité ne revient pas rapidement.

Cuba est en proie depuis cinq ans à une profonde crise économique et le système électrique vétuste souffre d’avaries fréquentes et de pénuries de combustible.

Les huit centrales électriques du pays, dont aucune n’avait été relancée samedi soir, ont presque toutes été inaugurées dans les années 1980 et 1990. Elles tombent régulièrement en panne ou doivent être arrêtées pour de longues semaines de maintenance.

Des centrales flottantes louées à une entreprise turque et les générateurs, qui complètent le système énergétique national, sont alimentées par des combustibles que Cuba, sous embargo américain depuis 1962, importe très difficilement.

Face à l’urgence, le gouvernement met les bouchées doubles pour installer au moins 55 parcs solaires de technologie chinoise en 2025. Selon les autorités, ces parcs produiront 1.200 mégawatts, soit 12% du total national.