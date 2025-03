Fin des pourparlers russo-américains, communiqué mardi

Keystone-SDA

Les négociations entre les Etats-Unis et la Russie autour du conflit en Ukraine se sont terminées lundi soir et ont duré plus de douze heures, ont indiqué les agences d'Etat russes en citant des sources anonymes. Les deux pays publieront mardi un communiqué commun.

(Keystone-ATS) La déclaration sera publiée mardi par la Maison Blanche et le Kremlin, selon l’agence Tass, qui cite une source au sein de la délégation russe. L’agence Ria Novosti confirme que ce communiqué sera diffusé par les deux pays « demain » mardi.

Les pourparlers qui se sont tenus à huis clos visaient notamment à instaurer une trêve partielle en Ukraine après plus de trois ans d’offensive russe. Ils se sont conclus « après plus de douze heures de consultations », selon l’agence Tass.