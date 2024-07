Ignazio Cassis: le meurtre de Haniyeh augmente le risque d’escalade

Keystone-SDA

1 minute

(Keystone-ATS) L’assassinat du chef du Hamas Ismaïl Haniyeh “préoccupe énormément” le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis. Depuis Paris où il rendait visite aux athlètes suisses, il appelle à la retenue, craignant une escalade.

“Soutenir nos athlètes ne m’empêche pas de suivre l’évolution du monde”, a dit le conseiller fédéral mercredi depuis la Maison suisse dans les jardins de l’ambassade à Paris. Cet assassinat augmente le risque d’escalade, mais correspond à la stratégie d’Israël d’éliminer le Hamas.

“Le faire en Iran (le meurtre d’Haniyeh), le quartier général de tout ce qui se passe au Hezbollah et à Gaza, me préoccupe d’autant plus. Cela signifie une extension de la régionalisation du conflit”, a poursuivi le ministre des affaires étrangères devant la presse.

“Evidemment on s’attend à ce que tous les proches (de l’Iran) bougent. Je les invite à ne pas le faire”. Et Ignazio Cassis d’appeler à la retenue. “On sait comment ça commence, mais pas comment ça finit”, a dit le conseiller fédéral, soulignant le risque d’un “impact pas que régional”.

Depuis départ du conflit, la Suisse n’a cessé d’appeler à la désescalade, et a fait tout ce qu’on pouvait pour cela, mais la situation est de plus en plus tendue, ce qui crée beaucoup de préoccupations, a noté le Tessinois. On travaille jour et nuit dans l’ombre, par des actions de “softpower” dans un monde qui agit par le “hardpower”.