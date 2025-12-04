Israël pourra participer à l’Eurovision 2026 en Autriche

Israël pourra participer à l'Eurovision de la chanson en 2026 en Autriche. Les membres de l'Union européenne de radiotélévision (UER) ont validé jeudi ce scénario à Genève, selon des sources convergentes. Plusieurs pays ont promis de boycotter le concours.

(Keystone-ATS) Après un vote secret, les diffuseurs publics ont validé avec deux tiers des voix les nouvelles règles dévoilées il y a deux semaines par l’UER. Un scrutin sur Israël était conditionné au rejet de cette motion.

A Bâle cette année, la candidate israélienne était arrivée deuxième grâce au public. Certains avaient remis en cause le fonctionnement du vote. Des diffuseurs de pays comme l’Espagne, l’Irlande, la Slovénie ou encore les Pays-Bas ont promis de boycotter le concours en cas de maintien de l’Etat hébreu. La SSR ne souhaitait elle pas une éviction israélienne.

Jeudi, le président du diffuseur espagnol a accusé l’UER d’avoir provoqué «les tensions les plus importantes» jamais observées. Cette situation fait redouter une diminution de l’audience qui s’établit à 150 millions de personnes.