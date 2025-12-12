La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
L’assassin d’enfants Werner Ferrari meurt en prison à Lenzburg (AG)

L'assassin d'enfants Werner Ferrari est décédé vendredi matin à l'âge de 78 ans au pénitencier de Lenzburg (AG). Il a succombé à une longue maladie.

1 minute

(Keystone-ATS) Le détenu séjournait au pénitencier de Lenzburg depuis 1995 pour y purger une peine de prison à perpétuité, indique le Département argovien de l’intérieur. L’institut de médecine légale de l’hôpital cantonal d’Aarau a confirmé son décès.

Le premier assassinat d’un enfant par Werner Ferrari remonte à 1971 dans le canton de Bâle-Campagne. Ce crime lui a valu une condamnation à douze ans de prison, mais le principal intéressé a été libéré de manière conditionnelle en 1979.

Dix ans plus tard, la police l’a arrêté de nouveau. Il a avoué alors une série d’assassinats d’enfants commis entre 1980 et 1989, qui ont plongé la Suisse dans la peur.

En 1995, Werner Ferrari a été condamné à la prison à perpétuité dans un procès basé uniquement sur des indices pour l’assassinat de cinq enfants. Il a toujours nié, cependant, l’un de ces cinq crimes, commis en mai 1980 à Würenlos (AG). En 2003, la Cour suprême argovienne a admis une demande de révision de ce procès. En 2007, le Tribunal de district de Baden a acquitté l’assassin de ce crime-là.

