La Chine prône un chemin «gagnant-gagnant» avec les Etats-Unis

La Chine et les Etats-Unis ne peuvent que gagner à coopérer, a déclaré le vice-premier ministre chinois He Lifeng mardi au Forum économique mondial (WEF). Il a prôné le multilatéralisme et une ouverture du marché chinois, après avoir rencontré Guy Parmelin plus tôt.

(Keystone-ATS) L’homme en charge des dossiers économiques a appelé à suivre un chemin «gagnant-gagnant» avec les Etats-Unis, qualifiant les frictions tarifaires après le retour de Donald Trump à la Maison Blanche de «malentendus». «Chacun doit pouvoir profiter du gâteau à parts égales», a-t-il déclaré.

Le vice-premier ministre a prôné un multilatéralisme et un marché économique chinois toujours plus ouvert, face au public réuni dans la salle des Congrès de Davos. Il s’était réuni en bilatérale plutôt avec le président de la Confédération Guy Parmelin et le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis.

Les trois hommes ont échangé pendant près d’une demi-heure. Guy Parmelin veut actualiser au plus vite l’accord de libre-échange entre Pékin et Berne, d’importants droits de douane étant encore appliqués sur les produits suisses.

«La Chine place la demande domestique au sommet de ses priorités pour cette année», a également déclaré M. Lifeng en clôture de son discours. Le pays connaît actuellement une crise économique de taille. Il veut augmenter la consommation et encourager l’entrée de produits dans le marché chinois afin d’inverser la tendance.